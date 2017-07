Im Gefängnis hatte sich kurz nach seiner Festnahme der Gründer eines Darknet-Unternehmens erhängt. Die Polizei in Thailand beschlagnahmt Schritt für Schritt sein Vermögen Über "AlphaBay" war Illegales gehandelt worden.

Die Behörden in Thailand beschlagnahmen das Millionenvermögen eines Darknet-Unternehmers, der in einem Gefängnis in Bangkok gestorben ist. Das Vermögen des mutmaßlichen Betreibers der geschlossenen Darknet-Plattform AlphaBay beziffern die Behörden mit bis zu 21 Millionen Dollar: "Wir haben bereits seinen Lamborghini, seinen Porsche und sein Haus beschlagnahmt", sagte der stellvertretende Polizeichef Chalermkiat Srivorakan der Deutschen ...

