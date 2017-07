Mehr zum Thema: Schwache Nachfrage GM verlängert Produktionspause in vier Werken GM verlängert in vier Werken die sommerliche Produktionspause; drei davon in den USA, eines in Kanada. Grund ist neben üblichen Modernisierungsarbeiten die deutlich sinkende Nachfrage nach Limousinen. mehr... Wie die Na ...

Den vollständigen Artikel lesen ...