Berlin/San Jose/Tokio (ots) - Acrolinx, der führende Anbieter von KI-Software für Enterprise Content Creation, hat heute die Mehrheitsübernahme und Wachstumsfinanzierung durch GENUI bekanntgegeben. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf ca. 60 Millionen USD. Von Seiten GENUI beteiligt sich auch Bernd-Michael Rumpf, ehemaliger CEO von SAP SI, am Unternehmen. Im Rahmen der Transaktion erhöht auch das Management von Acrolinx seine Beteiligung. Die Finanzierung wird dabei helfen, die globale Expansion und marktführende Position von Acrolinx weiter zu stärken.



"Content ist heute wichtiger denn je. Um Kunden zu erreichen und zu binden, brauchen Unternehmen hochwertigen Content. Vielen Unternehmen gelingt es mittlerweile, diesen erfolgreich zu distribuieren. Das Erstellen von hochwertigem Content in großem Umfang ist jedoch nach wie vor eine große Herausforderung. Wir haben gezeigt, dass Künstliche Intelligenz hilft, dieses Problem zu lösen", sagt Dr. Andrew Bredenkamp, Gründer und CEO von Acrolinx. "Wir sind davon überzeugt, dass Acrolinx von den Erfahrungen sowie den Netzwerken von GENUI und Bernd-Michael Rumpf enorm profitieren wird. Zusammen mit GENUI, einem starken Partner mit einem langfristigen Ansatz, werden wir unsere Markteinführungsstrategien ausweiten, die Produktentwicklung beschleunigen und unsere Vision noch schneller umsetzen können", ergänzt Ulrich Callmeier, COO und CTO von Acrolinx.



Acrolinx ist die einzige KI-Software mit einer linguistischen Engine, die Texte "liest" und dabei hilft, diese zielgerichtet zu optimieren. Mächtige Analyse-Tools runden das Angebot ab. Die Acrolinx-Technologie revolutioniert damit die Art und Weise, wie über 300 international bekannte Unternehmen hochperformanten, markenkonformen und zielgruppenrelevanten Content erstellen. Die KI-Engine integriert sich in alle maßgeblichen Content-Werkzeuge und unterstützt Benutzer mit direkt umsetzbaren Schreibtipps zu Themen wie Brand, Tonalität, Verständlichkeit, Compliance und Konsistenz.



Forrester Research hat Acrolinx kürzlich als "Breakout Vendor" im Bereich "Content Intelligence" ausgezeichnet.



"Acrolinx bietet Kunden ein einzigartiges und überzeugendes Leistungsversprechen: Mit dieser KI-basierten Engine-Technologie können Unternehmen Marketing- und Produkt-Content effizient aufeinander abstimmen und optimieren. Gemeinsam wollen wir das Wachstum des Unternehmens mit neuen und bestehenden Kunden beschleunigen. Gleichzeitig wollen wir die zahlreichen Anwendungsbereiche, die sich entlang der Customer Journey ergeben, weiter ausbauen," so Bernd-Michael Rumpf.



"Das Angebot von Acrolinx ist einzigartig und leicht zu implementieren", erklärt Patrick Gehlen, Partner bei GENUI. "Zudem bietet es einen klaren ROI und einen Mehrwert, den Kunden uns gegenüber bestätigt haben: Kosteneinsparungen bei der Content-Erstellung, eine schnellere Time-to-Market sowie Umsatzsteigerungen durch effektiven Content. Der imposante Kundenstamm stellt dies eindrucksvoll unter Beweis. Über 70 % des Umsatzes werden mit namhaften internationalen Kunden wie Google, IBM, Amazon, Volvo, Siemens und Nestlé erwirtschaftet. GENUI freut sich, Acrolinx dabei zu unterstützen, seine globale Führungsposition weiter auszubauen." Neben dem Kapital und der Expertise von GENUI profitiert Acrolinx von einer stabilen Gesellschafterstruktur. Dies ermöglicht dem Management, die eigene Strategie mit einem Fokus auf nachhaltiges Wachstum weiterzuverfolgen.



Bernd-Michael Rumpf, Patrick Gehlen und Max Odefey von GENUI werden dem Beirat des Unternehmens beitreten.



"Wir freuen uns, dass Acrolinx die nächste Entwicklungsstufe zusammen mit GENUI angeht", sagt Hans-Christian Perle, Partner beim internationalen Investmentunternehmen Kennet, das Acrolinx seit vielen Jahren als wichtiger Gesellschafter unterstützt hat. "Wir sind überzeugt: Diese Transaktion ermöglicht es Acrolinx, seine globale Führungsposition im Bereich KI-Software für Enterprise Content Creation auszubauen und zu verstärken."



Die globale Technologie Investment Bank Drake Star Partners begleitete Acrolinx bei dieser Transaktion.



Über Acrolinx:



Acrolinx ist ein führender Anbieter von hochskalierbarer und bewährter KI-Software für Enterprise Content Creation. Die Technologie von Acrolinx hilft globalen Marken wie IBM, Nestlé, Google, Facebook, Dell, Boeing, SAP und Amazon, unternehmensweit markenkonformen und zielgruppenrelevanten Content zu erstellen. Das Unternehmen ist ein Spin-off des international renommierten Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Mehr über Acrolinx erfahren Sie unter acrolinx.de.



Über GENUI:



GENUI ist eine von herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten und Investment Professionals gegründete Beteiligungsgesellschaft. GENUI beteiligt sich mit langfristigen Investitionen an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Diese finden in GENUI einzigartige Expertise, wertvolle Netzwerke und einen Fokus auf professionelle, wachstumsorientierte Governance.



