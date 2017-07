Trotz mehrerer Treffen und eines im Februar 2015 vereinbarten Plans scheint ein dauerhafter Frieden zwischen ukrainischer Armee und moskautreuen Separatisten in weiter Ferne zu liegen. Woran scheitern die Bemühungen?

Mit der ersten Teilnahme von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an Ukraine-Gesprächen soll frischer Wind in den festgefahrenen Friedensprozess kommen. Das Telefonat von Macron, Kanzlerin Angela Merkel, Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko am Montag ist der erste Gesprächsanlauf der vier seit April. Andauernde Kämpfe in der Ostukraine und wenig konstruktive Initiativen wie die einseitige Ausrufung eines Separatistenstaates "Kleinrussland" zeigen, wie wichtig der Dialog ist. Poroschenko kündigte für Mitte August ein Treffen der außenpolitischen Berater Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs an. Dazu einige Fragen und Antworten:

Was ist aus dem jüngsten Anlauf für eine Waffenruhe geworden?

Entlang der Frontlinie hat die Gewalt nach der im Juni vereinbarten Waffenruhe zunächst abgenommen. Dennoch werfen sich Militär und Separatisten gegenseitig immer wieder Verstöße vor, und auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) berichtet von Kämpfen. Landminen und Sprengfallen stellen eine zusätzliche Gefahr dar. Seit Juni sind mindestens 23 Regierungssoldaten getötet worden, mehr als doppelt so viele wie im Mai. Ein russischer Staatsbürger geriet zu Beginn der Feuerpause bei einem Gefecht im Luhansker Gebiet in ukrainische Gefangenschaft. Moskau dementiert, dass es sich um einen regulären ...

