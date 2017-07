Die LORD Corporation, ein globaler Marktführer für vibrations- und bewegungsgesteuerte Technologien, Sensorsysteme, Klebstoffe und Beschichtungen, gab bekannt, Charmaine Riggins zur Präsidentin der Europa-, Nahost- und Afrika-Region (EMEA-Region) des Unternehmens ernannt zu haben.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170724005899/de/

LORD Corporation announces Charmaine Riggins has been named president of the company's Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region. (Photo: Business Wire)

Seit Riggins 1995 dem Unternehmen als leitende Ingenieurin für die Unternehmensabteilung für Strukturklebstoffe und Beschichtungen beitrat, hatte sie Positionen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Technologie, Marketing, Finanzen, Vertrieb sowie in der Betriebsabteilung inne und wurde für einen Auslandseinsatz nach Europa entsendet. Vor ihrer neuen Rolle war sie als Vizepräsidentin für die EMEA-Region und zuvor als Director of Global Business Development, Marketing Strategy für das Automobil-, Industrie- Elektronikbaugruppen-Geschäft bei LORD tätig.

Die LORD Corporation hat ihre Präsenz in der EMEA-Region mit zusätzlichen technischen, kaufmännischen und Produktionsmitarbeitern sowie zuletzt durch den Erwerb von Fly-by-Wire Systems France, ein ehemaliges Tochterunternehmen von SKF, konstant ausgebaut. Der Sitz der LORD EMEA-Region befindet sich in Genf und umschließt Fertigungs- sowie Technologiebetriebe in Frankreich, Deutschland und Italien. Bei seiner Betreuung von Kunden in den Automobil-, Industrie-, Luftfahrt- sowie Verteidigungssektoren verfolgt LORD eine enge Zusammenarbeit mit Konstrukteuren sowie technischen Ingenieuren und verschafft sich durch eine starke Präsenz in der gesamten Region eine Führungsposition.

"Charmaine bereichert unsere EMEA-Region durch tiefgreifende Erfahrung und umfassendes Unternehmenswissen", kommentierte Ed Auslander, Präsident und CEO der LORD Corporation. "Ihr fundierter technischer Hintergrund, ihre Kompetenz im Bereich Geschäftsentwicklung sowie ihr Scharfsinn auf betrieblicher Ebene machen sie zur idealen Besetzung für die Leitung unserer wachsenden EMEA-Region. Wir haben vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeit, Innovation und Wachstum in dieser wichtigen Region zu fördern."

Riggins löst Joel Rood ab, der seine Karriere bei LORD als Präsident für Öl Gas und Industrieausrüstungen fortsetzen wird.

Riggins hat einen Bachelor of Science in Chemieingenieurwesen der Ohio State University sowie einen MBA der North Carolina State University.

Über die LORD Corporation

Die LORD Corporation ist ein diversifiziertes Technologie- und Produktionsunternehmen, das hoch zuverlässige Klebstoffe, Beschichtungen, Geräte für Bewegungsmanagement und Sensortechnologien entwickelt, die beträchtlich zu einer Risikominderung beitragen und die Produktleistung verbessern. Seit über 90 Jahren arbeiten wir bei LORD mit unseren Kunden zusammen, um innovative Öl- und Gas-, Luftfahrt-, Verteidigungs-, Automobil- und Industrielösungen bereitzustellen. LORD, mit Hauptsitz in Cary, North Carolina, beschäftigt etwa 3.100 Mitarbeiter in 26 Ländern und betreibt weltweit 19 Produktionsanlagen sowie zehn F&E-Zentren. LORD fördert aktiv die MINT-Bildung sowie viele weitere Initiativen für gemeinschaftliches Engagement. Weitere Informationen finden Sie unter www.lord.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170724005899/de/

Contacts:

LORD Corporation

Will Austin, 919-259-5205

will.austin@lord.com