Zürich - Der Schweizer Cloud-Speicher «SecureSafe» freut sich über ein kontinuierliches Wachstum. Dank zahlreichen neuen Funktionen und neuen Apps hat der Dienst im Juli 2017 die Grenze von einer Million Nutzern durchbrochen.

Immer mehr Menschen vertrauen bei der Sicherung ihrer Passwörter und wichtigen Dokumente auf den Schweizer Cloud-Speicher SecureSafe. Im Juli 2017 nutzten erstmals mehr als eine Million Personen den Datensafe. Die Daten werden bei SecureSafe mehrfach verschlüsselt in verschiedenen hochsicheren Schweizer Datencenter gespeichert.

SecureSafe wird in über 100 Ländern genutzt

Vor allem in der Schweiz, in Deutschland und den USA ist das Produkt sehr beliebt. Darüber hinaus wird SecureSafe in über 100 weiteren Ländern genutzt. «Unsere Kunden schätzen einerseits die Sicherheitsstandards, andererseits setzen sie auf die stetig wachsenden Einsatzmöglichkeiten des SecureSafes», so Tobias Christen, CEO der DSwiss AG. Christen führt die jüngsten Neuanmeldungen vor allem auf eine Vielzahl neuer Anwendungen ...

