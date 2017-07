Hamburg (ots) - Ihr Schicksal berührte Millionen Menschen: Prinzessin Diana, die in der Nacht zum 31. August 1997 unter tragischen Umständen ums Leben kam. 20 Jahre danach haben die britischen Prinzen William und Harry erstmals vor der Kamera über die Princess of Wales als Mutter gesprochen. Die intensiven Erinnerungen an besondere Momente ihrer Kindheit sind Teil einer Dokumentation von Oxford Film und Television (Regie Ashley Gething), die am Montag, 24. Juli, in Großbritannien und in den USA im Fernsehen gezeigt wird. Für Deutschland hat sich der NDR die exklusiven Senderechte an dem Film gesichert. Er wird unter dem Titel "Unsere Mutter Diana - Ihr Leben und ihr Vermächtnis" am 21. August um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen sein. Derzeit wird bei Seelmannfilm in Hamburg eine deutsche Fassung der Produktion hergestellt.



NDR Redakteurin Barbara Biemann: "Der Film bietet neue und aufschlussreiche Einblicke in die Persönlichkeit von Prinzessin Diana. Er erzählt ihre Geschichte Dianas auch mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial der Familie. Besonders emotional und beeindruckend wird er durch die persönlichen und gefühlsstarken Erinnerungen ihrer beiden Söhne und vieler ihrer Freunde."



Die Prinzen erinnern auch daran, welche Engagements ihrer Mutter besonders am Herzen lagen: der Kampf gegen Obdachlosigkeit, gegen AIDS und gegen Landminen. Prinz William und Prinz Harry führen dieses Engagement fort.



