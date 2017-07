Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag auf relativ breiter Front nachgegeben und damit an die Verluste vom Freitag angeknüpft. Der Leitindex SMI wurde vor allem von den Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis nach unten gezogen. In der zweiten Handelshälfte löste sich der Markt zunächst vom um die Mittagszeit markierten Tagestief, fiel gegen Handelsende jedoch wieder zurück. Ein Lichtblick waren die Aktien von Julius Bär, die stark anzogen, nachdem der Vermögensverwalter mit seinem am Morgen vorgelegten Zahlenkranz die Investoren positiv überrascht hatte.

Die übergeordnete Stimmung beschrieb ein Händler als angespannt. Nach der schwachen Entwicklung in der Vorwoche sei das Sentiment etwas angeschlagen. Die zum Wochenbeginn veröffentlichten Makrodaten änderten daran nichts, da sich die Unternehmensstimmung im Euroraum den zweiten Monat in Folge eintrübte und die US-Einkaufsmanagerindizes von Markit grosso modo den Erwartungen entsprachen. Neben der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison rückte bereits die mit Unsicherheit behaftete Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch in den Fokus. Die Protokolle der letzten Fed-Sitzung hätten aufgezeigt, dass die anhaltend niedrige Inflation die US-Geldpolitik in puncto Zinserhöhungen ins Wanken bringen könnte, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsschluss 0,45% tiefer auf 8'898,23 Punkten und der breite Swiss Performance Index (SPI) gab 0,46% ...

