Tagesausblick für 25.7.: DAX hält sich über 12.200. Autobauer, ifo und Dollar im Blick!

Der DAX® startete schwach in die neue Woche und sackte zeitweise auf 12.150 Punkte ab. Druck kam vor allem von den drei Autowerten BMW, Daimler und VW (Vz.). Die drei Titel legten den Rückwärtsgang ein nachdem ihnen Kartellabsprachen vorgeworfen wurden. Die EU-Kommission geht entsprechenden Hinweisen nach. Am Nachmittag ließ der Druck auf die Titel etwas nach. Zudem gaben die beiden Banken und RWE dem DAX® etwas Auftrieb. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von ADVA Optical (Prognose revidiert), Heidelberger Druck, Metro und MorphoSys (schlechte Studienergebnisse zu Krebsmittel) auf.

Nach US-Handelsschluss wird Alphabet Ergebnisse veröffentlichen. Die Aktie zeigt sich im Vorfeld kaum verändert. Andere US-Techaktien wie Amazon, AMD und vor allem Tesla verbuchten derweil deutliche Aufschläge.

Morgen Vormittag wird der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Ob er den deutschen Aktienmarkt stützen kann ist jedoch offen. Derzeit richten sich die Blicke vor allem auf den Euro/US-Dollar-Wechselkurs. Der jüngste Anstieg überlagert gute Unternehmensmeldungen und belastet auf diese Weise die hiesigen Aktien. Eine Konsolidierung könnte den Aktienmärkten etwas Luft verschaffen.

Morgen werden unter anderem AMD, Amgen, AT&T, Caterpillar, Eli Lilly, Generals Motors, McDonalds und Texas Instruments Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Bei den deutschen Titeln stehen Covestro, Hochtief (jeweils Quartalszahlen) und Drillisch (außerordentliche Hauptversammlung) im Fokus.

Dialog Semiconductor - bullish engulfing. Slow Stochastic long.

- bullish engulfing. Slow Stochastic long. Euro Stoxx Banks Index - Bodenbildung bei 133 Punkten. MACD long.

- Bodenbildung bei 133 Punkten. MACD long. Tesla - Ausbruch über den Widerstand von 333,50 US-Dollar

25.7.: Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Juli

26.7.: USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - Zinsentscheid (20:00)

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.240/12.330/12.400/12.560/12.630/12.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.960/12.000/12.200 Punkte

Der DAX® sank am Vormittag deutlich unter 12.200 Punkte. Bis zum Handelsschluss kämpfte sich das Aktienbarometer jedoch wieder über das Level. Der Start eines Rebounds ist daraus noch nicht abzuleiten. Dazu müsste das Tageshoch von 12.240 Punkten überwunden werden. Gelingt dies hat der Index aus technischer Sicht Luft bis 12.330/12.400 Punkte. Sinkt der Index erneut unter 12.200 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 11.960/12.000 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.04.2017 - 24.07.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2011 - 24.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

