Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag auf relativ breiter Front nachgegeben und damit an die Verluste vom Freitag angeknüpft. Der Leitindex SMI wurde vor allem von den Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis nach unten gezogen. In der zweiten Handelshälfte löste sich der Markt zunächst vom um die Mittagszeit ...

