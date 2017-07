Köln (ots) - Sie sind EU-Bürger, zugewandert oder geflüchtet. Sie sind hier geboren oder leben schon seit Jahrzehnten in Deutschland - und sie dürfen nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass besitzen. Unter dem Motto keineWAHL laden das WDR-Politmagazin "Monitor", das Radioprogramm "Cosmo" und das Online-Angebot "WDRforyou" am Donnerstag, 27. Juli 2017, um 18 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung in Köln ein und gehen der Frage nach, warum rund acht Millionen Menschen in Deutschland kein Wahlrecht haben. "Monitor" sendet ab 21.45 Uhr live von der Veranstaltung in Köln. Die Diskussionsrunden werden per Livestream bei WDRforyou (übersetzt auf Arabisch und Persisch), Cosmo, Monitor, WDR.de sowie dem Facebook-Auftritt von Tagesschau.de übertragen. Ticketwünsche für die Veranstaltung nimmt der WDR via E-Mail (keinewahl@wdr.de) entgegen. Der Eintritt ist frei.



Was denken Menschen ohne Wahlrecht über deutsche Politik? Was würden sie verändern, an den Schulen, in der Gesundheits-, Wirtschafts- oder Sozialpolitik? Ist es richtig, dass sie kein Wahlrecht haben? Über diese und andere Fragen diskutieren Bürgerinnen und Bürger ohne deutschen Pass sowie Paul Ziemiak (Vorsitzender Junge Union Deutschland), Niema Movassat (Bundestagsabgeordnete Die Linke), Réka Lörincz (Geschäftsführerin AGABY; Kampagne "Hier lebe ich, hier wähle ich"), Memet Kilic (Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat) und Abdelkarim (deutscher Comedian mit marokkanischem Pass).



Auch im WDR Fernsehen und in anderen Hörfunkprogrammen des WDR wird es den ganzen Tag über Beiträge zum Thema geben.



Sendungen:



Livestreams bei Monitor, WDRforyou, Cosmo, WDR.de, Tagesschau.de (Facebook) Monitor, Donnerstag 27.07., 21.45 Uhr (Das Erste) keineWAHL (Zusammenfassung), 31.07., 23.10 Uhr (WDR Fernsehen)



