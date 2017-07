Placetel, ein BroadSoft-Service, wurde zu einem der führenden Unternehmen der "ISG Provider Lens Germany 2017 - Cloud Transformation / Operation Services & XaaS" erklärt

Die Studie würdigt das breite funktionale Spektrum und die starke Ausrichtung auf KMUs

Der Betrieb von Datenzentren in Deutschland wird als weiterer Vorteil gesehen

KÖLN, Deutschland, 24. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placetel (https://www.placetel.de/), ein Cloud-PBX-Service der BroadSoft (http://www.broadsoft.com/) Germany GmbH, wurde von der ISG/Experton Group, einem führenden voll integrierten Forschungs-, Beratungs- und Consultingunternehmen, zu einer der besten cloudbasierten Lösungen für "Unified Communications as a Service (UCaaS)" in Deutschland erklärt. Die ISG/Experton Group positionierte Placetel im führenden Quadranten seines Anbietervergleiches "ISG Provider Lens Germany 2017 - Cloud Transformation / Operation Services & XaaS".

Eine Infografik in Verbindung mit dieser Meldung finden Sie hier http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38c74af2-ebc5-4f44-9e54-390eea52e0d0 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38c74af2-ebc5-4f44-9e54-390eea52e0d0)

Oliver Giering, Advisor bei der ISG/Experton Group und verantwortlicher Advisor der Studie erklärt dazu: "Placetel hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt und ist daher im führenden Quadranten unserer Studie unter den führenden Akteuren vertreten. Im schnell wachsenden UC-Markt gibt es nach wie vor großes Potenzial für das Placetel-Angebot."

Peter Nowack, der General Manager und Vice President von BroadCloud Retail erklärt: "UCaaS wird zum neuen Kerngeschäft der Geschäftskommunikation. Wir sind daher ganz besonders stolz auf die von ISG ausgesprochene Anerkennung. Unsere Position im führenden Quadranten bestätigt die Gelegenheit zur Erweiterung und zur Ausrichtung unserer Lösungen auf die Bedürfnisse und hohen Anforderungen unserer Kunden."

ISG lobte das Placetel-Angebot nicht nur wegen seines breiten funktionalen Spektrums, sondern auch BroadSoft Germany für dessen großen Kundenstamm für PBX-Systeme aus der Cloud sowie für dessen starke Ausrichtung auf mittelständische Unternehmen. ISG zufolge nimmt das Angebot an neuen Lösungen für Geschäftskommunikation, speziell für kleine und mittelständische Unternehmen, nach wie vor zu - unter anderem durch den Wechsel von ISDN zum All-IP-Netzwerk. Weiterhin war die Consultingfirma davon beeindruckt, dass Placetel über Computerzentren in Deutschland betrieben wird. "Für viele unserer Kunden ist dies insbesondere für die Datenverfügbarkeit und -sicherheit wichtig", so Peter Nowack.

Aufgrund von Markttrends und durch das starke Wachstum hat ISG das UCaaS-Thema dieses Jahr zum ersten Mal evaluiert. UCaaS ist die cloudbasierte Integration verschiedener Kommunikationskanäle, Kollaborationslösungen und weiterer Anwendungen auf einer einheitlichen Plattform. Aus diesem Grunde ist UCaaS von zentraler Bedeutung für die moderne Geschäftskommunikation.

Weitere Information zur Studie finden Sie unter www.placetel.de/cloudleader2017 (http://www.placetel.de/cloudleader2017)

Einzelheiten zur Studie

Basierend auf dem Anbietervergleich "Cloud Transformation / Operation Services & XaaS ISG Vendor Benchmark 2017" ist die Experton Group in der mittlerweile 8. Auflage dieses Vergleiches in der Lage, CIOs und IT-Managern einen detaillierten und differenzierten Überblick der wichtigsten Cloud-Anbieter im deutschsprachigen Markt zur Verfügung zu stellen. Weiterhin bietet die Studie effektive Unterstützung zur Evaluierung und Auswahl geeigneter Cloud-Lieferanten und -Anbieter. Die Studie umfasst zwölf Marktkategorien für Deutschland sowie sechs Marktkategorien für die Schweiz und bewertet mehr als 150 relevante Anbieter.

Über Placetel

Placetel ist ein führender Cloud-PBX-Service, der von BroadSoft Germany GmbH, einer Tochter von Broadsoft, Inc. angeboten wird. Das Angebot des mehrfach preisgekrönten Placetel Telefonsystems richtet sich hauptsächlich an kleine und mittelständische Unternehmen. Mehr als 15.000 Geschäftskunden haben sich bereits für die Placetel Cloud PBX-Lösung entschieden, die über mehr als 150 leistungsstarke Funktionen verfügt und außerordentlich flexibel ist. Nach Einschätzung der ISG Experton Group stellt Placetel eines der besten cloudbasierten Angebote im Bereich "Unified Communications as a Service (UCaaS)" in Deutschland dar. Weitere Informationen über Placetel finden Sie hier: www.placetel.de (http://www.placetel.de/) | Twitter (https://twitter.com/placetel) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/3292046/) | Placetel Blog (https://www.placetel.de/blog)

Über BroadSoft, Inc.

BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT) ist der Technologie-Innovator für Cloud-Unified-Communications und Team-Collaboration-Dienste sowie Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in über 80 Ländern. Als Marktführer für Unified Communication aus der Cloud mit einer offenen, mobilen und sicheren Plattform schenken mehr als 25 der weltweit Top-30-Serviceanbieter nach Umsatz BroadSoft ihr Vertrauen. Die BroadSoft-Geschäftsanwendungssuite ermöglicht es Benutzern und Teams, Ideen auszutauschen und einfacher zusammenzuarbeiten, um gemeinsam erfolgreich zu sein und bahnbrechende Leistungen zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.BroadSoft.com (https://www.broadsoft.com/).

Twitter (https://twitter.com/BroadSoftNews?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/broadsoft) | BroadSoft Blog (https://www.broadsoft.com/blog)

