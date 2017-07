Straubing (ots) - Dabei wären jetzt Investitionen in Zukunftstechnologien dringender nötig denn je. Wichtig wäre es, sich wieder auf klassische Ingenieurstugenden zu besinnen. Nicht nur beim Elektroantrieb - bei dem sich die Begeisterung der Kunden in Grenzen hält. Auch bei der Brennstoffzelle, die aufgrund technischer Probleme ins Hintertreffen geraten ist, sowie bei der Nutzung von Biogas als Antrieb ist in Forschung und Entwicklung bislang viel zu wenig geschehen. Gerade auf dem Gebiet des Antriebs der Zukunft könnten die deutschen Hersteller punkten.



