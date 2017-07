Bonn (ots) - Wenn es Frühjahr wird in der Hohen Tatra, dann beginnt die Zeit der starken Männer. Mit ihren altmodischen Holzkraxen versorgen dutzende Träger hochbepackt die einsamen Berghütten, die von keiner Seilbahn erreicht werden - die letzten Sherpas in Europa im kleinsten Hochgebirge der Welt.



Das Land unter der Tatra ist eine uralte Kulturlandschaft. Mächtige Burgen, alte Kirchen, verzauberte Renaissance-Städtchen. Slowakische Lebensart trifft auf die jahrhundertealte Tradition der Zipser-Deutschen. In dem weiten Land rundum sind die alten Hirtentraditionen noch lebendig. Auf dem Salas, der Schafszucht, entsteht der heimische Brimsenkäse, Nationalspeise und -symbol in einem. Weite und Einsamkeit liegen in dem melancholischen Klang der altertümlichen Hirtenflöte Fujara - wie ein Vogelflug auf die höchsten Tatragipfel.



Zum Saisonauftakt findet das traditionelle Kräftemessen der Tatra-Sherpas statt. 100 Kilo müssen zur Zamkovskeho-Hütte getragen werden - über knapp 200 Höhenmeter. In dem spektakulären Wettkampf krönt die verschworene Gemeinschaft der Lastenträger den neuen König der Gipfel. ARD-Korrespondent Jürgen Osterhage war zu Besuch in der Hohen Tatra.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de