Atlanta (ots/PRNewswire) - Graphic Packaging International, Inc., (NYSE: GPK) gab heute die Ernennung von Hilde Van Moeseke zum Senior Vice President und zur Präsidentin der Unternehmensregion Europa, Naher Osten und Afrika bekannt. Hilde Van Moeseke wird dafür verantwortlich sein, das Wachstum in dieser strategisch wichtigen Region für unsere Unternehmensfelder Lebensmittel, Getränke und Fertiggerichte weiter voranzutreiben.



Frau Van Moeseke kam im Januar 2014 als Direktorin für den Bereich Controlling zu GPI. Im Juli 2014 wurde sie zur Direktorin für den Bereich Finanzen in Europa befördert und im Juli 2015 zur Stellvertretenden Präsidentin für Finanzen ernannt. Bevor Hilde Van Moeseke zu GPI kam, bekleidete sie Positionen im Management und im Bereich Controlling bei Azelis Corporate Services, S.A., sowie bei der Walt Disney Company in Europa. "Die wertvollen Erfahrungen, die Hilde Van Moeseke mitbringt, werden sehr nützlich für uns sein, zumal wir uns auch weiterhin auf qualitativ hochwertige Übernahmen, auf organisches Wachstum und auf der vorrangigen Behandlung von Re-Investitionen in unser Geschäft konzentrieren wollen", sagte der Präsident und CEO, Michael Doss.



