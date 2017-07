Essen (ots) - Lange Jahre war es Deutschlands Autofahrern herzlich egal, was in welcher Menge aus dem Doppelrohrauspuff qualmte. Hauptsache, der Metallic-Lack glänzt und die Chromfelgen bleiben kratzerfrei. Jetzt macht sich im Zuge des Abgas-, der längst ein Autoindustrie-Skandal ist, unter deutschen Garagendächern Verunsicherung breit.



In dieser Woche soll ein deutsches Gericht über ein baldiges Fahrverbot für Diesel-Pkw in Stuttgart beschließen. Umweltlobbyisten wetzen sieben Wochen vor der Internationalen Automobil-Ausstellung in Erwartung eines richterlichen Bannspruchs für Diesel bereits die Messer. Auf den telegenen Auftritt von Greenpeace bei der Leistungsschau der deutschen Autobauer in Frankfurt darf man gespannt sein.



Fast zehn Millionen Besitzern eines Diesel-Pkw bleibt nur, zornig abzuwarten - oder sich einer Sammelklage anzuschließen. Ein Panikverkauf des Wagens mit hohen Abschlägen ist noch keine Option. Vielleicht zwingt die "Kanzlerin aller Autos" die Bosse von VW, Benz und BMW beim Autogipfel nächste Woche, sich Umwelt- und Verbraucherinteressen zu beugen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.



