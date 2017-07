Ursula von der Leyen will den Bundeswehr-Standort in Hammelburg ausbauen und plant mit Investitionen von bis zu 70 Millionen Euro. Der Stützpunkt geriet zuletzt wegen des terrorverdächtigen Franco A. in den Fokus.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will kräftig Geld in den Bundeswehr-Standort Hammelburg stecken. "Hammelburg wird in den nächsten fünf Jahren Investitionen von über 70 Millionen Euro haben. Das ist dringend nötig, wenn man die Infrastruktur sieht", sagte die Ministerin am Montag in der Kaserne im bayerischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...