Laut Lehrbuch sollte es so sein: Wenn die US-Notenbank auf Zinserhöhungskurs ist und die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer sehr laxen Geldpolitik mit Leitzins bei 0% festhält - dann sollte das den Dollar stärken. Denn aufgrund des höheren Zinsniveaus in den USA sollte dorthin tendenziell Kapital abfließen, was die Nachfrage nach US-Dollar und damit dessen Kurs tendenziell steigen lassen sollte.

Erhöhte Risiken wegen unterschiedlicher Ergebnisse?

Doch überraschenderweise sahen wir in den vergangenen Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...