London (ots/PRNewswire) -



Die Enterprise Mobility Exchange befragt jedes Jahr Spitzenvertreter der Mobilitätsbranche nach ihren Investitionsprioritäten. Soeben wurde ein exklusiver Bericht veröffentlicht, der über die aktuellen Trends der CIOs von 2015 bis 2017 informiert: http://bit.ly/2tti8Ka



Der im Vorfeld der im September stattfindenden Enterprise Mobility Transformation Exchange herausgegebene Bericht legt den Schwerpunkt auf Sicherheitstrends und Analysen mit Relevanz für die Entscheidungsfindung von CIOs in GB, USA und Europa bezüglich Apps, Daten, IoT und Cloud. Angesichts des rasanten technologischen Wandels sind Unternehmen in Zugzwang, in diesen Bereichen nicht den Anschluss zu verlieren, um konkurrenzfähig zu bleiben.



Ailsa Hardy, Direktor der Enterprise Mobility Transformation Exchange, ist der Meinung, dass dieser Bericht Pflichtlektüre für alle Spitzenvertreter im Mobilitätssektor ist. "Es überrascht nicht, dass sich Investitionstrends wie mobile Anwendungen über die Jahre wiederholen und quer durch die Märkte von hoher Relevanz sind."



"Für CIOs, die Unternehmen durch die digitale Evolution führen, waren es interessante zehn Jahre. Enterprise Mobility war zu Anfang ein Tool, um Produktivitätsgewinne zu erzielen, insbesondere im Außeneinsatz. Heute ist es in viele Umgebungen integriert."



Laden Sie den Bericht herunter, um Einblicke in die Auswirkungen der im Wandel befindlichen digitalen Welt auf den Bereich Enterprise Mobility zu gewinnen. http://bit.ly/2tti8Ka



Informationen zur Enterprise Mobility Transformation Exchange



Die Enterprise Mobility Transformation Exchange findet am 19. und 20. September in London statt. Das exklusive Event richtet sich an Mobilitätsexperten und Spitzenvertreter der Wirtschaft, die mobile Technologien und Dienstleistungen nutzen, um die digitale Transformation voranzubringen und Mobilität in Rendite und Mehrwert umzumünzen. Anhand von interessanten Fallstudien, Workshops und persönlichen Business Meetings wird der Nutzen mobiler Technologien und Strategien beleuchtet.



Egal, inwieweit Sie sich das Thema Mobilität zu eigen gemacht haben -- kommen Sie zur Enterprise Mobility Transformation Exchange und teilen Sie Ihre Erfahrung, Expertise und Ihr Wissen. Das Programm der Enterprise Mobility Transformation Exchange (GB) finden Sie hier: http://bit.ly/2uLVI77



OTS: Enterprise Mobility Transformation Exchange newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127427 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127427.rss2



Pressekontakt: Rebecca McVean, Marketing Manager, Enterprise Mobility Exchange: exchangeinfo@iqpc.com oder Telefon +44(0)207 368 9484