Moody's Analytics gab heute bekannt, dass es "Best Credit Risk Solution Provider" für seine RiskCalc -Lösung in die 2017 Waters Rankings gewählt wurde. Die RiskCalc-Lösung bietet eine Reihe von Modellen zur Bewertung des kommerziellen und industriellen Kreditrisikos.

2017 ist das zweite Jahr, dass Moody's Analytics die Kategorie "Best Credit Risk Solution Provider" in den Waters Rankings gewonnen hat. Jedes Jahr werden diese Rankings durch eine Umfrage der Leser des Waters-Magazin, eine finanzielle IT-Publikation mit einer Leserschaft von über 10.000 Fachleuten, vergeben.

"Wir sind stolz darauf, dass die Branchenpraktiker die RiskCalc-Software als beste Kreditrisikolösung wiedergewählt haben", sagte Mehna Raissi, Senior Director-Product Management bei Moody's Analytics. "Diese Ehrung spiegelt den Wert wider, den unsere Kunden bei Verwendung von RiskCalc erhalten. Wir verstehen die Herausforderungen unserer Kunden, die Gründe für diese Herausforderungen und wie die RiskCalc-Lösung angewendet wird um deren Bedürfnisse zu erfüllen."

Das RiskCalc-Tool enthält über 35 regionale und branchenspezifische Modelle. Es wurde mit Moody's Analytics Credit Research Database (CRD™), dem weltweit größten privaten Firmen-Finanzbericht- und Standard-Datenbank, erzeugt. In einer Partnerschaft mit über 80 führenden Finanzinstituten auf der ganzen Welt, enthält die CRD mehr als 85 Millionen Jahresabschlüsse von über 17 Millionen Kreditnehmer.

RiskCalc Software ist Teil einer Reihe von Moody's Analytics-Tools, welche eine umfassende Überblick auf Kreditausfall und Recovery-Risiko für kommerzielle und industrielle, gewerbliche Immobilien und Infrastrukturfinanzierung; Risikomanagement, Werthaltigkeitsanalyse und Kapitalzuteilung verleihen.

"Die Waters-Rankings, die nun in ihrem 15. Jahr stattfinden, ehren führende Technologien, Dienstleistungen und Anbieter der Kapitalmärkte", sagte Victor Anderson, Chefredakteur des Waters Magazins und WatersTechnology.com. "Die Rankings gehören zu den branchenweit prestigeträchtigsten Auszeichnungen, weil sie ausschließlich von unseren Lesern bestimmt sind und auf deren realer Peaxiserfahrung im Umgang mit dem Tool und seinen Herstellern beruhen."

Die Anerkennung der RiskCalc-Tools in den Waters Rankings ist eine Ergänzung zu Moody's Analytics Sammlung von Auszeichnungen.

Moody's Analytics hilft Kapitalmärkten und Risikomanagement-Experten weltweit sich auf einen verändernden Markt mit Vertrauen zu reagieren. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools und Best Practices für die Messung und Steuerung von Risiken basierend auf ihr Know-how und Erfahrung in Kreditanalyse, Wirtschaftsforschung und finanzielles Risikomanagement. Durch die Bereitstellung von Spitzentechnologie, Beratung und Forschung, einschließlich der Analyse von Moody's Investors Service, passt Moody's Analytics seine Angebote an, um spezifische Geschäftsanforderungen zu meistern. Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar erzielte und weltweit rund 10.600 Mitarbeiter in 36 Ländern beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter moodysanalytics.com.

