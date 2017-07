SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Solarmodule-Produzent JinkoSolar Holding Co. Ltd. hat heute einen weiteren Auftrag für Solarmodule aus den USA bekannt gegeben. JinkoSolar wird demnach Solarmodule mit einer Gesamtkapazität von 30 MW für zwei Energie-Projekte in Virginia (USA) liefern. Auftraggeber...

