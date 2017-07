US-Präsident Trump hat der Finanzbranche Erleichterungen versprochen. Aber bisher ist nicht viel passiert, obwohl sogar seine Gegner Reformbedarf sehen. Hinter dem schleppenden Tempo steckt auch ein Personalproblem.

Donald Trump ist angetreten, die US-Wirtschaft von den Fesseln zu befreien, die sein Vorgänger Barack Obama ihr auferlegt hat. Das monströse Dodd-Frank-Gesetz, das nach der Finanzkrise erlassen und von den Aufsichtsbehörden nach und nach in Tausende von Einzelvorschriften umgesetzt wurde, will der US-Präsident zurücknehmen.

Die neu geschaffene Behörde zum Schutz von Bankkunden (CFPB) ist ihm ein Dorn in Auge. Obama hatte sie organisatorisch und haushaltstechnisch an die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) angehängt, damit kann sie finanziell nicht so leicht ausgetrocknet und ihr Chef nicht so einfach gefeuert werden. Die Banken hassen sie.

Bisher ist aber nicht viel passiert, was den Banken nützen könnte. Überraschend eigentlich, weil so viele Figuren aus der Wall Street in der Regierung sitzen, etwa Chef-Berater Gary Cohn, der Ex-Vize von Goldman Sachs. Außerdem erkennen selbst politische Gegner von Trump an, dass die Vorschriften entrümpelt und vor allem kleinere Banken entlastet werden sollten.

Finanzminister Steven Mnuchin hat eine Studie mit möglichen Erleichterungen für die Branche veröffentlicht, die insgesamt sehr moderat ausgefallen ist und keinen Freibrief für neue Eskapaden darstellt. ...

