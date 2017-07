Erfolg auf dem KMU-Markt und Interesse globaler Unternehmenskunden wirken als Wachstumstreiber

Vertex, Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Fähigkeiten und Reichweite seiner Cloud-Plattform erheblich erweitern wird. Der Erfolg auf dem Markt mit einem Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar, die Nachfrage nach einer effizienteren und agileren Technologie im Steuersektor und ein signifikantes Wachstum bei der Verbreitung der Cloud-Technologie sind Wachstumstreiber für die Cloud-Expansion im Unternehmenssektor.

Die verbesserte Version von Vertex Cloud Indirect Tax läuft auf der branchenweit modernsten Software-Plattform für Steuer- und Einnahmenberechnung, die von Tausenden von Unternehmen von den größten Gesellschaften weltweit bis zu den kleinsten E-Commerce-Geschäften eingesetzt wird. Vertex Cloud besitzt die richtige Größe für jede Organisation und wurde konzipiert, um allen Bedürfnissen im Hinblick auf die Sales and Use Tax gerecht zu werden.

Vorteile von Vertex Cloud:

Erweiterte Funktionalität für alle Arten von Unternehmen rund um den Globus

Reduzierte Zeit und geringerer Aufwand, um Steuer- und Einnahmenberechnungen durchzuführen

Ausweitung der Präsenz und Unterstützung anderer Ökosysteme, wie ERP (Enterprise Resource Planning), E-Commerce, CRM (Customer Relationship Management) und Beschaffungslösungen

Unterstützung der Berechnung von Sales Tax, Consumer Use Tax und Mehrwertsteuer rund um den Globus und

schnellere Implementierung, Investitionsrentabilität (ROI), Skalierbarkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO).

"Die Kunden wünschen sich Skalierbarkeit, um ihre Unternehmen von den Vorteilen der Cloud-Technologie profitieren zu lassen, welche die Effizienz verbessern helfen und gleichzeitig dazu beitragen, die Risiken in einer zunehmend digitalen Welt verwalten zu können", so David Henkin, Vice President und General Manager of SaaS Solutions bei Vertex. "Vertex wird aufgrund des großartigen Erfolgs, den wir in den vergangenen drei Jahren mit unserer Lösung Vertex SMB für kleine und mittelgroße Unternehmen erzielten, weiterhin in Cloud-Anwendungen für die Steuer-Technologie investieren. Die Verbreitung der Cloud-Technologie und die Nachfrage nach Cloud-Anwendungen sind enorm gewachsen und als Antwort auf diese Industrienachfrage erweitert unser Unternehmen seinen weltweiten Cloud-Fußabdruck, um alle Arten von Kunden im Rahmen der Vertex Cloud Plattform bedienen zu können", fügte David Henkin hinzu.

Vertex Cloud ist die SaaS-Lösung (Software as a Service) für die automatische Berechnung der Sales and Use Tax und der Einnahmen. Vertex Cloud bietet unterschiedliche Servicelevels und flexible Preismodelle, die den Bedürfnissen von Unternehmen aller Größen entsprechen. Weitere Informationen über Vertex Cloud (früher bekannt als Vertex SMB) finden Sie unter https://www.vertexinc.com/why-vertex-cloud

Über Vertex

seit 1978 ist Vertex, Inc. ein führender Anbieter von Steuer-Technologie und -Dienstleistungen und versetzt Unternehmen aller Größen in die Lage, das vollständige strategische Potenzial der Steuerfunktion durch die Automatisierung und Integration von Steuerprozessen zu realisieren und gleichzeitig die fortschrittliche und prädiktive Analyse der Steuerdaten zu nutzen. Vertex bietet vor Ort befindliche cloudbasierte Lösungen, die auf spezifische Branchen und für jede bedeutende Steuerart zugeschnitten werden können. Hierzu gehören Einkommen- und Umsatzsteuer, Sales and Use Tax sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung. Vertex hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania und unterhält Niederlassungen rund um den Globus. Das Unternehmen in Privatbesitz beschäftigt mehr als 900 Fachleute und bedient Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über Vertex finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie Vertex auf Twitter @vertexinc.

