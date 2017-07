Nennwertreduktion der Namenaktien der nebag ag

EQS Group-Ad-hoc: nebag ag / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Ausschüttungen Nennwertreduktion der Namenaktien der nebag ag 25.07.2017 / 05:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

MEDIENMITTEILUNG

Nennwertreduktion der Namenaktien der nebag ag

Ausschüttung von CHF 0.70 pro Namenaktie im Rahmen einer Kapitalherabsetzung mit Ex-Tag 6. Juli 2017 und mit Valuta 28. Juli 2017

Die Generalversammlung der nebag ag vom 12. Mai 2017 hat unter anderem die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 36'519'996.00 um CHF 6'390'999.30 auf CHF 30'128'996.70 beschlossen.

Der Nennwert je Namenaktie der nebag ag wird per 26. Juli 2017 von CHF 4.00 auf CHF 3.30 herabgesetzt. Ab diesem Datum werden die Namenaktien der nebag ag an der SIX Swiss Exchange auf dem reduzierten Nennwert gehandelt. Die Rückzahlung an die Aktionäre erfolgt mit Valuta 28. Juli 2017.

Valor und ISIN der Namenaktie der nebag ag bleiben unverändert: Valor 505.943 / ISIN CH0005059438.

Die Halbjahreszahlen per 30. Juni 2017 werden am 25. August 2017 veröffentlicht. Der NAV wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden.

Zürich, 25. Juli 2017

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch

ISIN: CH0005059438

