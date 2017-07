Schlechtes Wahlkampf-Omen für die AfD: "Europa" und "Flüchtlinge" sind laut einer Studie zwar wichtige Mobilisierungsthemen, doch die radikalen Forderungen der Rechtspopulisten schrecken viele Wähler ab.

"Von einer Stunde der Populisten ist das politische Klima vor der Bundestagswahl weit entfernt", sagt Robert Vehrkamp, Demokratieexperte der Bertelsmann Stiftung. Parteien wie die AfD, die ähnlich wie Donald Trump im US-Wahlkampf, eine Anti-Establishment-Strategie verfolgen, würden in Deutschland "deutlich an Zustimmung verlieren". Selbst bei populistisch eingestellten Wählern hätte eine solche Partei "nicht den Hauch einer Chance" bei der Bundestagswahl im Herbst, so der Experte.

Den für die AfD ernüchternden Befund leitet Vehrkamp aus einer Studie ab, die er gemeinsam mit Christopher Wratil von der Universität zu Köln verfasst hat. Die beiden haben untersucht, wie populistisch die Wahlberechtigten in Deutschland eingestellt sind und welche Auswirkungen das auf ihr Wahlverhalten und den Parteienwettbewerb vor der Bundestagswahl 2017 hat. Für die Studie wurden in drei repräsentativen Umfragen zwischen 2015 und 2017 jeweils mehr als 1.600 Wahlberechtigte von Infratest Dimap interviewt. Auf über 80 Seiten haben sie ihre Ergebnisse zusammengetragen, die vor allem der AfD zu denken geben dürften.

Den grundlegend systemablehnende und antipluralistische Einstellungen, so eine Erkenntnis der Analyse der Befragungen, sind in Deutschland nicht mehrheitsfähig. Zwar sind knapp 30 Prozent populistisch eingestellt. Doch die Mehrheit der deutschen Wähler lehnt populistische Positionen ab (36,9 Prozent) oder stimmt ihnen nur teilweise zu (33,9 Prozent).

Der Befund ist vor allem im Hinblick auf die Bundestagswahl von Bedeutung. Die Experten haben dafür in den Blick genommen, was derzeit die Wahlentscheidungen der Wähler am stärksten beeinflusst. Dazu zählen laut der Analyse insbesondere die Positionierungen der Parteien zu den Themen "Europa", "Umverteilung" und "Flüchtlinge". Andere in Wahlkämpfen häufig populäre Themen wie "Umweltschutz" oder "Wirtschaftswachstum" fielen dagegen deutlich zurück. Ebenso seien "typisch allgemein-populistische Prioritäten" wie "Korruptionsbekämpfung" und "mehr direkte Demokratie" für die meisten Wähler nicht wahlentscheidend.

Auffallend ist das Wählerverhalten, wenn die zentralen Mobilisierungsthemen mit einer deutlichen Schärfe vertreten werden. Je radikaler sich die Parteien positionierten, desto geringer falle die Zustimmung bei den Wählern aus, heißt es in der Studie. So wirke sich der populistische Ruf nach einer "Entmachtung der politischen Eliten", wie er des Öftern von der AfD zu hören ist, "sogar deutlich negativ auf die Wahlentscheidungen der Wähler aus" (minus 12 Prozentpunkte).

Für die Studienautoren liegt damit auf der Hand: "Von einer populistischen Revolution sind die politischen Zustände im Wahljahr 2017 weit entfernt." Während in anderen Ländern Kandidaten, nicht unbedingt wegen, aber doch mit der Forderung, die etablierten politischen Eliten zu entmachten, Wahlergebnisse in Höhe von 20 bis 30 Prozent (Frankreich) oder sogar annähernd Mehrheiten (USA) erzielt hätten, sei dies in Deutschland bei der anstehenden Bundestagswahl eher ein "Rezept für Misserfolg". "In Deutschland", so die Experten, "wollen die Wähler die politischen Eliten nicht entmachten, trotz aller Kritik an den etablierten Parteien ...

