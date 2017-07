Zürich - Ein Geburtsdatum - drei Schweizer Lebensgeschichten. Alle starten am gleichen Tag, dem 16. Januar 1940, mitten im Krieg. Hausi Leutenegger ist an diesem Tag zur Welt gekommen. Seine Biografie ist beispiellos. Er verlässt das Haus mit 300 Franken, kommt Jahre später mit 150 Millionen zurück. Auch Bauernbub Hans Huldi bringt es weit, genau wie der Lehrersohn Otto Zwygart. Die Sendung verfolgt die drei durch alle Kapriolen des Schicksals und fragt, wie sie die Zeit und ihre Ereignisse erlebt und geprägt haben. Eine Zeitreise durch die neuere Schweizer Geschichte.

Es ist eine der spektakulärsten Biografien in der Schweiz. Da geht ein armer Bauernbub, der sein Zimmer mit vier Geschwistern teilen musste, mit 20 Jahren und etwas Kleingeld in die Fremde nach Genf. Er will weg von zu Hause, denn im Dorf gilt er nichts. ...

