The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3SG0001571 NSW TREASURY CORP. 2030 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0370943620 FCA CAP.SU. 17-20 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0373945036 CA HOME LOAN SFH 17-27MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4UBD0 DZ BANK IS.A779 BD01 BON EUR N

CA XFRA US12527GAC78 CF INDUSTRIES 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US171340AM44 CHURCH + DWIGHT 17/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US172967LN99 CITIGROUP INC. 17/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USQ3919KAK71 FMG RES.(AUG.06)17/24REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US55616XAK37 MACY'S RETAIL HOL. 13/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US761519BF37 REVLON CONSUMER 16/24 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0538082800 EKSPORTFINANS 10/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0747356813 SWED.EXP. CRED. 12/18 MTN BD02 BON IDR N

CA XFRA XS0787636983 SWED.EXP. CRED. 12/18 MTN BD02 BON INR N

CA XFRA XS0868033563 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0873810567 MUNICIPAL. FIN. 13/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0906863211 DT.BK.LOND.MTN.13/19 BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1063932146 KOMMUNALBK 14/19 MTN BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1073132224 SWED.EXP. CRED. 14/19 MTN BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1102968515 SWED.EXP. CRED. 14/18 MTN BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1131312768 MUNICIPAL. FIN. 14/19 MTN BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1240271368 CA CIB 15/19 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1262109900 BNP PARIBAS 15/20 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1330429629 DT.BK.LOND.MTN.15/20 BD03 BON BRL N

CA XFRA XS1391591101 MUNICIPAL. FIN. 16/21 MTN BD03 BON INR N