FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
34L XFRA US65481J1097 NIVALIS THERAPEUT.DL-,001
0CB XFRA US16938C1062 CHINA BIOLOG.PRO.DL-,0001
8ZZ XFRA CA9891971082 ZAZU METALS CORP.
P5Z XFRA CA7059071034 PELE MOUNTAIN RESOURCES
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34L XFRA US65481J1097 NIVALIS THERAPEUT.DL-,001
0CB XFRA US16938C1062 CHINA BIOLOG.PRO.DL-,0001
8ZZ XFRA CA9891971082 ZAZU METALS CORP.
P5Z XFRA CA7059071034 PELE MOUNTAIN RESOURCES