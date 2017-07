FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

34L XFRA US65481J1097 NIVALIS THERAPEUT.DL-,001

0CB XFRA US16938C1062 CHINA BIOLOG.PRO.DL-,0001

8ZZ XFRA CA9891971082 ZAZU METALS CORP.

P5Z XFRA CA7059071034 PELE MOUNTAIN RESOURCES