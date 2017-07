Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VDA - Der Verband der Deutschen Autoindustrie (VDA) ist eine der mächtigsten Interessenvertretungen des Landes. Doch von den möglichen illegalen Absprachen zwischen Volkswagen, Daimler und BMW will er nichts gewusst haben. "Die VDA-Kollegen und ich haben es am Freitag aus der Presse erfahren", sagte Verbandspräsident Matthias Wissmann im Interview mit dem Handelsblatt. "Uns liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Denn die aktuellen Vorwürfe beziehen sich auf ein Format, das nicht Teil des VDA und seiner Arbeit ist", beteuert Wissmann. (Handelsblatt S. 1)

ZINSEN - Die Europäische Zentralbank (EZB) will im Herbst über die Zukunft ihrer milliardenschweren Anleihekäufe entscheiden. Die Sparer können es kaum erwarten, bis die Käufe auslaufen und die Zinsen wieder steigen. Die Finanzminister profitieren von den niedrigen Zinsen - und zwar ordentlich. Nach Berechnungen der Bundesbank haben die Euro-Länder seit 2008 fast eine Billion Euro gespart. Aus Sicht der Bundesbank zeige diese Zahl, wie abhängig die Staaten von der lockeren Geldpolitik sind. Kritiker fürchten, dass die EZB zu lange an ihrer lockeren Geldpolitik festhält. Die errechnete Ersparnis ergibt sich aus der Differenz zu den Kosten, die angefallen wären, wenn die Zinsen der Staaten ab 2008 auf dem Vorkrisenniveau von 2007 geblieben wären. (Handelsblatt S. 31)

POLEN - Polens Präsident blockiert mit seinem Veto die Justizreform. Michael Roth (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, sagte der Welt: "Es ist gut, dass Präsident Duda seine verfassungsrechtlichen Möglichkeiten nutzt." Entscheidend sei aber, "ob dadurch tatsächlich Einschränkungen der Unabhängigkeit der Justiz in Polen abgewehrt werden können". Er betonte zudem, die Europäer könnten "stolz auf die polnische Zivilgesellschaft sein, die schon seit Jahren mutig und entschlossen Flagge zeigt für unsere gemeinsamen europäischen Werte". (Welt S. 1)

BETONINDUSTRIE - Das Bundeskartellamt hat die Zustände in der deutschen Betonindustrie untersucht und insgesamt fünf Dutzend kartellrechtlich bedenkliche Unternehmensverflechtungen aufgedeckt. Zudem stößt sie sich an der Praxis, Preiserhöhungen anzukündigen. "Wir werden uns mit dieser Branche weiterhin intensiv beschäftigen", kündigte Amtschef Andreas Mundt an. (Welt S. 9)

HANDELSKRIEG - EU-Parlamentarier Elmar Brok (CDU) wirft den USA vor, sich mit der einseitigen Verschärfung der Russland-Sanktionen Wettbewerbsvorteile für heimische Unternehmen verschaffen zu wollen. "Russische Erdgaslieferungen nach Europa sollen behindert oder unmöglich gemacht werden, damit US-Anbieter mehr Flüssiggas in Europa verkaufen können", sagte Brok. "Die USA ergreifen Maßnahmen, die von Europäern bezahlt werden sollen. Das geht nicht", fügte der Experte für Außenpolitik hinzu. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 00:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.