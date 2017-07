Lindt & Sprüngli baut Marktanteile aus und steigert Gewinn

Medienmitteilung Halbjahreszahlen 2017

Wichtigste Kennzahlen der Lindt & Sprüngli Gruppe

Organisches Wachstum der Gruppe: +3,6%; exklusive Russell Stover: +6,6%

Gruppenumsatz in CHF 1,549 Mrd.: +3,1%

Operativer Gewinn (EBIT) in CHF 105,0 Mio.; EBIT-Marge: +6,8% (+20bp)

Reingewinn CHF 76,3 Mio.: +5,7%

Starkes Umsatzwachstum in «Europa» +6,0%; «Rest der Welt» +14,0%





Kilchberg, 25. Juli 2017 - Die Rahmenbedingungen im ersten Halbjahr 2017 waren unverändert für die gesamte Industrie äusserst schwierig. Stagnierende bis nur leicht wachsende Schokolademärkte, eine weitreichend verhaltene Konsumentenstimmung und Veränderungen in der Handelslandschaft stellten die Branche vor grosse Herausforderungen. Lindt & Sprüngli ist es dennoch gelungen, Marktanteile in strategisch wichtigen Märkten zu gewinnen und den Umsatz auf CHF 1,549 Mrd. zu steigern, was einem organischen Wachstum von +3,6% entspricht. Die strategische Neuausrichtung von Russell Stover schreitet voran, benötigt aber mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Ohne Berücksichtigung von Russell Stover kann ein Wachstum von +6,6% für das erste Halbjahr verzeichnet werden. Dies stellt angesichts der gegebenen schwierigen Rahmenbedingungen ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis dar und ist im Rahmen unserer mittel- bis langfristigen strategischen Zielsetzung. Es untermauert das überaus gesunde Kerngeschäft von Lindt & Sprüngli mit der Marke Lindt, die rund 75% des Gruppenumsatzes erwirtschaftet.

Gute Marktanteilsgewinne und starke POS-Auftritte

Lindt & Sprüngli war in den ersten sechs Monaten einmal mehr konfrontiert mit stagnierenden oder nur leicht wachsenden Schokolademärkten, vor allem im wichtigsten Markt Nordamerika, und einer immer noch weitreichend verhaltenen Konsumentenstimmung. Das Saisongeschäft im ersten Halbjahr verlief dank zahlreichen Innovationen und hervorragenden Inszenierungen an den Verkaufspunkten sehr gut. Lindt & Sprüngli wächst erneut schneller als der Gesamt-Schokolademarkt und kann wichtige Marktanteile gewinnen.

Steigerung des Gruppenumsatzes auf CHF 1,549 Mrd.

Der Gruppenumsatz konnte im ersten Halbjahr um +3,1% auf CHF 1,549 Mrd. gesteigert werden. Dies entspricht einem organischen Wachstum von +3,6%. Ohne Berücksichtigung von Russell Stover, deren Umsatz im Zuge der strategischen Neuausrichtung im schwierigen US-Schokolademarkt rückläufig ist, entspricht dies gar einem sehr guten Wachstum von +6,6%. Dies liegt im Rahmen des mittel- bis langfristigen strategischen Wachstumsziels und stellt angesichts der gegebenen schwierigen Rahmenbedingungen eines weltweit stagnierenden Schokolademarktes ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis dar. Gleichzeitig unterstreicht dieses Resultat das überaus gesunde Kerngeschäft mit der Marke Lindt, die rund 75% des Gruppenumsatzes beisteuert.

Gutes Wachstum in Europa

Das Segment «Europa» erwirtschaftete einen Umsatz von CHF 759,8 Mio., was einem organischen Wachstum von +6,0% entspricht. Der Schweizer Heimatmarkt verzeichnete ungeachtet des anhaltenden Einkaufstourismus in die Nachbarländer und zunehmender Expansion der Hard-Discount-Ketten im eigenen Land ein positives Umsatzresultat. Besonders hervorzuheben sind ausserdem die sehr guten Ergebnisse der Tochtergesellschaften in Deutschland und England - den beiden grössten Schokolademärkten Europas - aber auch Österreich und Spanien, die sich im hohen einstelligen oder sogar doppelstelligen Bereich befinden. Ebenso erwähnenswert sind die erfreulichen Entwicklungen in den Aufbaumärkten wie Russland, Polen und Tschechien, die sich mit starken Wachstumsraten vielversprechend entwickeln.

Wachstum NAFTA beeinflusst durch strategische Neuausrichtung von Russell Stover

Der Umsatz im Segment «NAFTA» betrug gesamthaft CHF 558,1 Mio., was einem organischen Rückgang von -3,0% entspricht. Dies ist hauptsächlich auf die strategische Neuausrichtung bei Russell Stover zurückzuführen, die weiter voranschreitet, aber noch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ursprünglich angenommen. Nach der Eliminierung von nicht profitablen Produkten wurden neue und innovative Konzepte entwickelt, um das Geschäft rund um Amerikas beliebte Traditionsmarke weiter auszubauen. Das stark saisonale, geschenkorientierte Sortiment wurde um Artikel für den Eigenverzehr ergänzt. Für die zweite Jahreshälfte ist zudem der Relaunch der zuckerfreien Linie - bei der Russell Stover Marktführer ist - geplant.

Das Ergebnis im Segment «NAFTA» wurde zusätzlich durch einen stagnierenden Gesamtschokolademarkt und eine sich verändernde Handelslandschaft beeinflusst. Der E-Commerce-Kanal gewinnt immer mehr an Bedeutung, und der Drug-Store-Kanal, der in Amerika bedeutender Abnehmer für Schokoladeprodukte ist, befindet sich in einer Umstrukturierungsphase des Angebots und folgt dem Trend hin zu gesünderen Produkten.

"Lindt & Sprüngli ist dank der Premium-Positionierung und insbesondere der führenden Position bei Produkten mit hohem Kakaogehalt sehr gut aufgestellt, um dem Handel wie auch den Kundenbedürfnissen hier optimal zu entsprechen.", Dieter Weisskopf, CEO.

Die beiden Marken Lindt und Ghirardelli konnten demnach auch leicht schneller als der Markt wachsen und damit ihre führende Position im Premium-Schokoladesegment weiter ausbauen. Mit den drei Marken Lindt, Ghirardelli und Russell Stover ist die Gruppe als Nr. 1 im Premiumsegment und als Nr. 3 im Gesamtschokolademarkt bestens aufgestellt, um zukünftige Herausforderungen zu meistern. Erwähnenswert ist auch das erfreuliche doppelstellige Wachstum der Tochtergesellschaft in Kanada, das auf sehr gute saisonale Verkäufe zurückzuführen ist.

Aufbaumärkte verzeichnen starkes Wachstum

Im Segment «Rest der Welt» konnten vor allem in den Aufbaumärkten Brasilien, China, Japan und Südafrika sehr erfreuliche Fortschritte erzielt werden. Dies zeigt, dass die umsichtige Expansionspolitik der Vorjahre erfolgreich ist und die ideale Basis bietet, um diesen Kurs weiter fortzuführen. Zusätzlich leisteten die Bereiche Duty Free und das Distributorengeschäft einen starken Beitrag. Der Umsatz des Segments beläuft sich auf CHF 230,8 Mio. und entspricht damit einem starken organischen Wachstum von +14,0%.

Mehr als 20 Shop-Eröffnungen im ersten Halbjahr

Das Global Retail Geschäft befindet sich auch weiterhin auf Erfolgskurs. Mit mehr als 20 Neueröffnungen an attraktiven Premium-Shoppinglagen in Japan, Kanada und Europa konnte der dynamische Expansionskurs der Vorjahre fortgeführt werden. Das weltweite Ladennetzwerk umfasst damit inzwischen mehr als 390 Shops. Auch für das zweite Halbjahr sind zahlreiche Neueröffnungen geplant, so dass die Zielsetzung von 30 neuen Läden für das Geschäftsjahr übertroffen werden wird.

Preise für Kakaobohnen gesunken

Aufgrund der guten Ernteaussichten haben sich die Preise für Kakaobohnen gegenüber dem Vorjahr reduziert. Um Preisschwankungen entgegenzuwirken, werden die Kakaobohnen wie in der gesamten Schokoladeindustrie üblich im Voraus über Termingeschäfte eingekauft. Gleichzeitig ist der Preis für Kakaobutter, von der Lindt & Sprüngli als Premium-Anbieter relativ viel einsetzt, weniger gesunken. Aus diesen Gründen wirken sich die Preissenkungen für Kakaobohnen im Markt nur teilweise auf das Halbjahresergebnis aus.

Positive Entwicklung der Finanzkennzahlen

Die Lindt & Sprüngli Gruppe machte im ersten Halbjahr auch beim Profit wiederum gute Fortschritte. Der Betriebsgewinn (EBIT) erhöhte sich per 30. Juni 2017 gegenüber dem Vorjahr auf CHF 105,0 Mio., was einer Steigerung der EBIT-Marge um 20 Basispunkte auf 6,8% entspricht. Der Reingewinn der Gruppe lag bei CHF 76,3 Mio. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht dies einer Steigerung von +5,7%. Der operative Cash Flow stieg auf CHF 343,9 Mio. Die Bilanzsumme per 30. Juni 2017 beläuft sich auf CHF 6,246 Mrd. und die Eigenkapitalquote erhöhte sich weiter auf sehr solide 59,2%.

Ausblick

Die Lindt & Sprüngli Gruppe erwartet für das zweite Halbjahr 2017 eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Aufgrund der momentanen Entwicklungen in Nordamerika gehen wir jedoch davon aus, dass das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr leicht unter dem des Vorjahrs ausfallen wird, kombiniert mit einer Erhöhung der Betriebsgewinnmarge. Wir sind aber weiterhin zuversichtlich, innerhalb unserer Industrie immer noch weit überdurchschnittlich zu wachsen.

(Hier: http://www.lindt-spruengli.com/investors/financial-information/annual-semi-annual-reports/) finden Sie den Halbjahresbericht 2017.

Über Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von mehr als 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 24 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in mehr als 370 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 13'000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2016 einen Umsatz von CHF 3,9 Mrd.





