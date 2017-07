Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss 2017

Auftragsverschiebungen drücken aufs Halbjahresergebnis

Biel, 25. Juli 2017, 7.00 Uhr - Die anziehende Weltwirtschaft und das verbesserte Investitionsklima haben das Interesse an den Systemen, Werkzeugen und Dienstleistungen der Mikron Gruppe erhöht. In den Halbjahresergebnissen widerspiegelt sich dies allerdings noch nicht. Die Mikron Gruppe erzielte einen deutlich tieferen Bestellungseingang als in der entsprechenden Vorjahresperiode. In erster Linie aufgrund des schwächeren Umsatzes resultierte für den Halbjahresabschluss ein EBIT-Verlust. Aufgrund verschiedener in Aussicht gestellter Kundenaufträge ist die Mikron Gruppe zuversichtlich, dass sich der Bestellungseingang im zweiten Halbjahr 2017 verbessern wird. Entsprechend geht die Mikron Gruppe von einem Umsatzwachstum aus, sodass Ende Jahr ein Umsatz auf Vorjahresniveau resultieren sollte. Unter Berücksichtigung verschiedener weiterer Massnahmen zur Kostenreduktion und zur Effizienzsteigerung erwartet die Gruppe für den Jahresabschluss 2017 unverändert einen leicht besseren EBIT als im Vorjahr.

Mit CHF 114,2 Mio. erzielte die Mikron Gruppe im ersten Halbjahr 2017 einen deutlich tieferen Bestellungseingang als in der entsprechenden Vorjahresperiode (erstes Halbjahr 2016: CHF 124,7 Mio.). Das Geschäftssegment Machining verbesserte den Bestellungseingang im Vergleich zum relativ bescheidenen Vorjahreswert um 7%, hauptsächlich dank Bestellungen im zweiten Quartal. Das Werkzeuggeschäft von Mikron Machining entwickelte sich während des gesamten ersten Halbjahres 2017 sehr erfreulich. Im Servicebereich entwickelte sich der Bestellungseingang auf einem guten und im Vergleich zur Vorjahresperiode höheren Niveau. Bei den Maschinen verzeichnete Mikron Machining eine gute Nachfrage aus der Schreibgeräteindustrie. Grossaufträge aus der Uhren- und aus der Automobilindustrie blieben jedoch aus. Im Geschäftssegment Automation reduzierte sich der Bestellungseingang im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 um 21%. Während Mikron Automation von europäischen Kunden aus der Pharma- und Medizintechnikindustrie regelmässig neue Aufträge entgegennehmen konnte, investierten die US-amerikanischen Kunden nur sehr zurückhaltend - einzelne bereits zugesagte Aufträge wurden ins zweite Halbjahr 2017 verschoben. Das Servicegeschäft von Mikron Automation verzeichnete einen zufriedenstellenden Bestellungseingang, ohne allerdings den guten Wert des ersten Halbjahres 2016 zu erreichen.

Die Mikron Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz von CHF 118,4 Mio. (erstes Halbjahr 2016: CHF 127,0 Mio., - 7%). Zu diesem Ergebnis führten der ungleich auf die einzelnen Standorte verteilte Auftragsbestand zu Beginn des Jahres und der unerwartet tiefe Bestellungseingang im ersten Quartal 2017. Beide Geschäftssegmente konnten ihren Umsatz nicht auf dem Vorjahresniveau halten: Bei Mikron Automation sank er um 11% auf CHF 60,7 Mio. (erstes Halbjahr 2016: CHF 68,0 Mio.), bei Mikron Machining um 2% auf CHF 57,8 Mio. (erstes Halbjahr 2016: CHF 59,2 Mio.).

Aufgrund des insgesamt tieferen Umsatzes und der Mehraufwände bei einzelnen Kundenprojekten von Mikron Automation resultierte für das erste Halbjahr 2017 ein EBIT-Verlust von CHF - 0,8 Mio. (erstes Halbjahr 2016: CHF 1,3 Mio.). Das Geschäftssegment Machining verbesserte zwar seinen EBIT gegenüber dem Vorjahr um CHF 1,4 Mio. auf CHF - 1,8 Mio. (erstes Halbjahr 2016: CHF - 3,2 Mio.) - vor allem dank der guten Entwicklung im Werkzeug- und Servicebereich. Für den Break-even reichte es aber nicht. Das Geschäftssegment Automation erzielte ein knapp positives Ergebnis (CHF 0,2 Mio.). Damit konnte es das sehr gute Vorjahresresultat nicht bestätigen.

Ausblick

Bei Mikron Automation weisen die in Aussicht gestellten Bestellungen auf eine positive Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2017 hin. Das Geschäftssegment ist zuversichtlich, dass sich Bestellungseingang und Umsatz an allen Standorten deutlich verbessern werden. Mikron Machining rechnet mit positiven Impulsen aus der Schreibgeräte-, der Uhren- und der Elektronikindustrie. Die Nachfrageentwicklung aus der Automobilindustrie ist weiterhin schwer abschätzbar. Im Werkzeug- und Servicebereich hingegen kann Mikron Machining auch in der zweiten Jahreshälfte mit einer guten Nachfrage rechnen.

Insgesamt geht die Mikron Gruppe für das zweite Halbjahr 2017 von einem Umsatzwachstum aus, sodass Ende Jahr ein Umsatz auf Vorjahresniveau resultieren sollte. Unter Berücksichtigung verschiedener weiterer Massnahmen zur Kostenreduktion und zur Effizienzsteigerung erwartet die Gruppe für den Jahresabschluss 2017 im Vergleich zum Vorjahr unverändert eine leichte Verbesserung des EBIT.

Schlüsselzahlen 1. Halbjahr 2017 der Mikron Gruppe

CHF Mio., ausser Personalbestand und Eigenkapitalquote 1.1.-30.6.17 1.1.-30.6.16 +/- Bestellungen 114,2 124,7 -8,4% - Machining 60,5 56,8 6,5% - Automation 53,7 68,1 -21,1% Umsatz 118,4 127,0 -6,8% - Machining 57,8 59,2 -2,4% - Automation 60,7 68,0 -10,7% Auftragsbestand 119,2 139,5 -14,6% - Machining 46,7 40,6 15,0% - Automation 72,7 98,9 -26,5% EBIT -0,8 1,3 n. a. Unternehmensergebnis -1,7 0,4 n. a. Betrieblicher Cashflow -10,7 8,7 n. a.

30.6.17 30.6.16 +/- Personalbestand 1ʼ234 1ʼ222 1,0% - Machining 590 606 -2,6% - Automation 618 595 3,9%

30.6.17 31.12.16 +/- Bilanzsumme 241,2 251,8 -4,2% Eigenkapitalquote 63,5% 62,1% 1,4%

Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2017

Gleichzeitig mit dieser Medienmitteilung erscheint der Halbjahresabschluss als Halbjahresbericht 2017: (www.mikron.com/reports: http://www.mikron.com/reports)

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Automatisierungs- und Fertigungssysteme, die äusserst präzise und produktive Herstellungsprozesse ermöglichen. Die in der Schweizer Innovationskultur verankerte Gruppe ist ein weltweit tätiger, führender Partner von Unternehmen in der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die beiden Divisionen Mikron Automation und Mikron Machining haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Zusätzliche Produktionswerke befinden sich in Deutschland, Singapur, China und den USA. Die rund 1ʼ250 Mitarbeitenden der Mikron Gruppe können sich auf über 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochpräzisen Systemen für die Fertigung von Produkten in grossen Stückzahlen stützen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN).

