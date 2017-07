Lausanne - Logitech hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende Juni) deutlich mehr Umsatz erzielt und unter dem Strich auch mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Erwartungen von Analysten wurden damit übertroffen und das Management erhöht aufgrund der Zahlen und der erwarteten Beiträge aus dem Zukauf von Astro Gaming nun die Ziele für das Gesamtjahr.

Konkret nahm der Umsatz im ersten Quartal um 10% auf 529,9 Mio USD zu, wie der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik in der Nacht auf Dienstag mitteilte. In Lokalwährung betrug das Plus 13%.

Dabei entwickelte sich vor allem der Absatz von mobilen Lautsprechern (+10%), von Gaming-Zubehör (+38%), Video-Zusammenarbeit (+49%), Tablet-Zubehör (+67%) und Smart Home (+47%) positiv. ...

