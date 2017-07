Liberty One Lithium ernennt Brad Nichol zum CEO

Liberty One Lithium ernennt Brad Nichol zum CEO

Erfahrene Führungskraft aus dem Ressourcensektor bringt makroökonomische Perspektive in wachsendes Unternehmen ein

VANCOUVER, British Columbia (MARKETWIRED - 25. Juli 2017) - Liberty One Lithium Corp. ("Liberty One" oder das "Unternehmen") (TSX.V: LBY) (OTCPK: LRTTF) (FRANKFURT: L1T) ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochgradiger Lithiumsolelagerstätten gibt die Ernennung von Herrn Brad Nichol, P.Eng., MBA, zum Chief Executive Officer und President des Unternehmens bekannt.

Herr Nichol ist ein internationaler Unternehmer, der seit über 25 Jahren im Geschäft ist und Unternehmen über Strategie und Finanzen beraten hat. Während seiner Karriere war er sowohl eine Führungskraft als auch ein Director bei einer Anzahl börsennotierter und privater Gesellschaften im Finanz- und Ressourcensektor.

Seit 2005 hat er die Entwicklung verschiedener Explorations- und Produktionsunternehmen im Öl- und Gassektor geleitet, die hauptsächlich in Calgary, Alberta, ansässig waren. Während dieser Zeit führte er jedes nachfolgende Unternehmen durch mehrere Runden privater und öffentlicher Projektfinanzierungen, initiierte und führte duale Notierungen durch, etablierte wichtige internationale und inländische finanzielle Beziehungen, beaufsichtigte Fusionen und Akquisitionen technisch, betrieblich, HR, Investor Relations, Rechts- und Regulierungsfunktionen sowie den Abschluss mehrerer wertschaffender Vermögensakquisitionen und Finanzierungen in mehreren Gerichtsbezirken.

Zuvor war Brad ein Managementberater bei einer hochrangigen internationalen Firma in New York und London, wo er Fortune-50-Unternehmen über Geschäfts- und Unternehmensstrategien beriet.

Vorher arbeitete Herr Nichol bei Schlumberger, der größten Öl- und Gasservicefirma der Welt. Er hatte verschiedene technische und leitende Stellen sowie Marketing- und Verkaufsfunktionen in Nordamerika, Südamerika und Europa. Der Großteil seiner Arbeit konzentrierte sich auf Reservoirbewertung- und Produktionsverbesserungsstrategien. Von 1992 bis 2001 leitete Herr Nichol Betriebe und führte Projekte in Kanada, in den USA und Südamerika aus einschließlich der Verantwortung für Reservoirstimulierung und Bohrlochkonstruktionsservices für BP in Kolumbien. Herr Nichol verließ Schlumberger, um seinen MBA an einer der Weltspitzen-Wirtschaftshochschulen, der London Business School im Vereinigten Königreich, zu erhalten. 2003 schloss er sein Studium mit Auszeichnung ab. Herr Nichols is ebenfalls ein Absolvent der University of Alberta (BSc. in Maschinenbau). Seit 1994 ist er ein zugelassener Ingenieur.

Morgan Tincher, ein Director und CFO des Unternehmens sagte: "Wir sind erfreut, dass Brad heute bei uns eintritt. Sein Hintergrund in Unternehmensfinanzierung sowie sein umfassendes Verständnis der Ressourcenentwicklung ist ein riesiger Pluspunkt für unseren wachsenden Betrieb. Liberty wird mehrere betriebliche Aktivitäten durchführen und ein praxisnaher Betreiber wird dabei hilfreich sein, die maximalen Vorteile für unsere Aktionäre zu erreichen. Wir freuen uns auf Brads Führung, während wir danach streben, eines der führenden Unternehmen im Lithiumsolesektor zu werden."

In diesem Zusammenhang gibt der Board of Directors des Unternehmens bekannt, dass Herr Bradley Hoeppner mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als President und CEO zurückgetreten ist. Herr Hoeppner verbleibt ein Director und geschätzter Berater des Unternehmens. Wir bedanken uns für sein Engagement und pünktlichen Service während der Gründungsphase des Unternehmens.

Für weitere Informationen über Liberty One Lithium Corp. besuchen Sie bitte www.libertyonelithium.com oder sehen sich die Ablagen des Unternehmens bei www.SEDAR.com an.

Im Auftrag des Board of Directors

"Morgan Tincher"

Morgan Tincher CFO und Director

Über Liberty One Lithium (TSX.V: LBY) (OTCPK: LRTTF) (FRANKFURT: L1T) Liberty One Lithium Corp. ist ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochgradiger Lithiumsolelagerstätten. Das Unternehmen glaubt, dass globale Ressourcen der Schlüssel zu einer robusten Energiestrategie sind, um die wirtschaftliche Stabilität weltweit zu bewahren. Erfahren Sie mehr unter: www.libertyonelithium.com.

Liberty One Lithium Corp. 1920 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: 604-343-4547 Email: investors@l1lithium.com Webseite: www.libertyonelithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

