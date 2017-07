Sie liefen neben den üblichen Wartungsarbeiten in den Ferien, sagte ein Sprecher des Autobauers am Montag (24. Juli) auf Anfrage. "Während der laufenden Produktion sind nur bedingt Umbauten möglich." Die Werksferien bei Opel in Eisenach gingen in diesem Jahr bis 21. August. In der Vergangenheit stan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...