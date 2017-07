Winterthur - Autoneum hat im ersten Semester 2017 mehr Umsatz erzielt. Der Betriebsgewinn und der Konzerngewinn waren jedoch aufgrund einer Devestition im Vorjahreszeitraum rückläufig. Zudem wird die Wachstumsprognose aufgrund einer Marktschwäche in den USA gesenkt.

Der Umsatz wuchs um 2,4% auf 1,12 Mrd CHF, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen hätte das Plus 4,0% betragen. In den Marktregionen Europa (+5,2%), Asien (+14%) und Samea (Südamerika, Mittlerer Osten, Afrika; +33%) wurde in Lokalwährung Wachstum erzielt. Einzig Nordamerika ...

