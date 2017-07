Klartext: Barrick Gold und Siemens

Liebe Leserin, lieber Leser,

Barrick Gold-Aktionäre sollten sich diesen Termin vormerken: Am Donnerstag, 27. Juli 2017, stehen die Zahlen zum zweiten Quartal 2017 an.

Chart Barrick Gold-Aktie

Dargestellt ist der Kursverlauf in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

Ich halte es für mehr oder weniger Glückssache, sich im Hinblick auf die Prognose "Gewinn pro Aktie" auf einen oder zwei Cents pro Aktie mehr oder weniger festzulegen. Alleine schon deswegen, weil es da natürlich Spielräume bei der Bilanzierung gibt. Dennoch warte ich mit Interesse auf die neuen Zahlen. Denn auch neben dem wahrscheinlich im Mittelpunkt der kurzfristigen Trader stehenden Zahlen zum "Gewinn pro Aktie" könnte es interessante Neuigkeiten geben. Konkret:

Barrick Gold: Wie ist der Stand der Dinge bei Acacia?

So warte ich auf ein Update von Barrick Gold in Bezug auf die Verhandlungen mit Tansania. Tansania? Genau. Denn die dortige Acacia Mining plc. Ist wegen Betrugsvorwürfen mit einem Exportstopp konfrontiert. Und Barrick Gold hält laut eigenen Angaben 63,9% an Acacia und das ist keine kleine Sache - denn die Goldproduktion von Acacia ist für rund 10% der geplanten Goldproduktion 2017 von Barrick Gold verantwortlich! Mit anderen Worten:

Wenn hier nicht bald eine Einigung erzielt wird, dann könnte das zur Folge haben, dass Barrick Gold die "Guidance" für 2017 nach unten korrigieren muss. Bisher geht Barrick davon aus, dass 545.000 bis 575.000 Feinunzen Gold von Acacia kommen werden. Höchst interessant könnte auch die Prognose von Barrick Gold in Bezug auf die gesamten durchschnittlichen Produktionskosten je Feinunze Gold werden. Also dann mal auf die neuen Zahlen warten und bis dahin Getränk nach Wunsch zu sich nehmen.

Dann zu einer aktuellen Pressemitteilung des Online-Brokers DEGIRO: Offensichtlich hat dieser sein starkes Wachstum des Vorjahres im ersten Halbjahr 2017 fortsetzen können. Die Zahl der ausgeführten Transaktionen stieg demnach um 57% (!) auf rund 6,9 Mio., die Anzahl der Anlagekonten kletterte demnach um gut 81.000 auf 185.793. Laut DEGIRO wurden im Juni mehr Transaktionen durchgeführt als beim Platzhirsch Comdirect. Das erwarte man auch für das Gesamtjahr.

Sehen wir hier also den neuen Online-Broker-Platzhirsch? Angesichts der Gebühren (2,00 Euro pro Zertifikate-Trade +0,1% inkl. Gratis Realtime-Kursen) würde mich das nicht wundern. Wenn Sie Interesse an diesem Online-Broker haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie dies über diesen Link tun - sofern Sie neuer Kunde werden, gibt es dann von DEGIRO eine kleine Provision, die hilft, Vaupels Börsenwelt unabhängig zu halten.

Dann der Blick auf Siemens:

Siemens hat zu Wochenbeginn Zahlen zum aktuellen Aktienrückkauf-Programm - Beginn bereits am 2. Februar 2016 - veröffentlicht. Demnach haben die Münchner in der vergangenen Woche jeden Börsentag eigene Aktien zurückgekauft (sprich: vom 17. bis zum 21. Juli, jeweils einschließlich). Insgesamt wurden damit vergangene Woche im Rahmen des Programms exakt 493.789 eigene Aktien zurückgekauft, so Siemens. So etwas ist tendenziell kursstützend, umso mehr, als der Erwerb der eigenen Aktien "ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra)" erfolgt, so Siemens. Damit habe man eine Bank beauftragt.

Siemens: Insgesamt 6.682.576 eigene Aktien zurückgekauft

Es geht da um keine kleinen Summen, denn seit Beginn des Programms im Februar 2016 wurden laut Siemens bis zum 21.7.2017 insgesamt 6.682.576 eigene Aktien zurückgekauft. Und die Schlagzahl hat sich offenbar erhöht, wenn alleine in der vergangenen Woche 493.789 eigene Aktien zurückgekauft worden sind. Aber es ist ja nicht verkehrt, wenn die für Aktienrückkäufe aufgewendeten Mittel gerade dann erhöht werden, wenn der eigene Aktienkurs schwächelt. Und seit Mai hat der Kurs der Siemens-Aktie bekanntlich etwas geschwächelt - obwohl im Hinblick auf die 12-Monats-Performance immer noch ein recht solide aussehendes Plus von gut 20% zu Buche steht.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie reimt sich."

- Mark Twain

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!



Ihr

Michael Vaupel