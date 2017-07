FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag von seinen moderaten Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1665 US-Dollar, nachdem sie am Montag bis auf 1,1626 Dollar gefallen war. Damit bleibt der Euro in Reichweite seines fast zweijährigen Höchststandes. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1648 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem das Ifo-Geschäftsklima in den Blick nehmen. Nachdem Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer in den Vormonaten von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt war, rechnen Bankvolkswirte aktuell mit einem leichten Rückgang. Ein Warnsignal für die auf Hochtouren laufende Wirtschaft wäre damit aber nicht verbunden./bgf/stb

ISIN EU0009652759

AXC0036 2017-07-25/08:17