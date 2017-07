Biel - Der Maschinenbaugruppe Mikron hat im ersten Halbjahr 2017 einen Rückgang des Umsatzes und des Bestellungseingangs verzeichnet und sich dabei mit Auftragsverschiebungen herumgeschlagen. Gleichzeitig ist das Unternehmen wieder in die Verlustzone zurückgefallen. Für das zweite Semester wird wieder Wachstum erwartet. Gleichwohl wird die Umsatzprognose für das Gesamtjahr defensiver formuliert als bisher, während die Prognose für den Betriebsgewinn bestätigt wird.

Der Umsatz reduzierte sich um 6,8% auf 118,4 Mio CHF und der Bestellungseingang um 8,4% auf 114,2 Mio, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die anziehende Weltwirtschaft und das verbesserte Investitionsklima hätten das Interesse an den Systemen, Werkzeugen und Dienstleistungen der Mikron Gruppe zwar erhöht, in den Halbjahresergebnissen widerspiegle sich dies allerdings noch nicht.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT war mit -0,8 Mio CHF wieder negativ, nachdem in der Vergleichsperiode noch ein kleines Plus von 1,3 Mio CHF resultiert hatte. Der Verlust wird insbesondere mit dem rückläufigen Umsatz sowie mit Mehraufwand bei einzelnen Kundenprojekten in der Sparte Mikron Automation begründet. Das Reinergebnis war mit -1,7 Mio CHF noch deutlicher im roten Bereich. Im Vorjahr hatte sich noch ein Plus von ...

