München (pta005/25.07.2017/08:00) - Gemäß vorläufigen Zahlen hat die ATOSS Software AG im ersten Halbjahr ihren Umsatz deutlich um 11 Prozent auf Mio. EUR 26,5 gesteigert. Der Spezialist für Workforce Management hat das operative Ergebnis trotz erheblicher Zukunftsinvestitionen weiter ausgebaut und erneut Rekordwerte aufgestellt. Dabei übertraf das EBIT mit Mio. EUR 6,6 den hohen Vorjahreswert um 6 Prozent. Für die weitere Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2017 sind die Aussichten mit Blick auf den Auftragsbestand bei Softwarelizenzen und Cloud Solutions von Mio. EUR 5,1 bzw. Mio. EUR 6,9 unverändert vielversprechend. Aus diesem Grund geht der Vorstand davon aus, neue Rekordwerte aufzustellen.



München, 25. Juli 2017



Mit den veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen belegt ATOSS erneut den Erfolg und die hohe Stabilität ihres Geschäftsmodells. Seit mehr als elf Jahren liefert der Münchner Softwarespezialist konstant steigende Umsätze und operative Ergebnisse. Und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. So ist es ATOSS im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres gelungen, eine Vielzahl namhafter Enterprise-Kunden von ihren innovativen Softwarelösungen zu überzeugen und hierdurch ihre führende Markstellung im Markt für Workforce Management weiter auszubauen. Darüber hinaus hat die vor drei Jahren vorgenommene Erweiterung des Lösungsportfolios um die ATOSS Cloud Solutions dem Konzern neue Kundengruppen erschlossen und hierdurch Potential für weiteres Wachstum geschaffen. Dies wird besonders eindrucksvoll in der Veränderung der sonstigen Umsatzerlöse sichtbar, unter denen die Umsätze aus dem Cloud Geschäft derzeit ausgewiesen werden. Diese erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 83 Prozent.



Bei Gesamtumsatzerlösen im Konzern von Mio. EUR 26,5 (Vj. Mio. EUR 23,9) wurde mit dem Wachstumstreiber Softwarelizenzen im Berichtszeitraum ein Plus von 16 Prozent erzielt. Auch die seit Jahren konstant positive Entwicklung bei der Softwarewartung wurde erfolgreich ausgebaut. Hier stiegen die Umsätze um 9 Prozent auf Mio. EUR 9,7. Damit erreichten die Softwareumsätze mit Mio. EUR 15,8 insgesamt einen Anteil am Konzernumsatz von 59 Prozent (Vj. 59 Prozent). In der Beratung konnte ATOSS - getragen von der erfreulich positiven Auftragslage für Implementierungsleistungen aufgrund der Softwarelizenzverkäufe - um 7 Prozent auf Mio. EUR 7,1 zulegen. Mit Hardware wurden Mio. EUR 1,9 (Vj. Mio. EUR 2,2) erzielt. Die sonstigen Umsätze lagen mit Mio. EUR 1,7 vor allem aufgrund des erfolgreichen Auf- und Ausbaus des Cloudgeschäfts um Mio. EUR 0,8 über dem Vorjahreswert.



Die Umsatzrendite bezogen auf das EBIT bewegt sich trotz im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegener Aufwendungen, insbesondere für Forschung und Entwicklung, sowie höherer Personalkosten aus dem Ausbau der Kapazitäten vor allem in den Bereichen Sales und Customer Services mit 25 Prozent auf dem vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 prognostizierten Niveau.



Auch nach der am 4. Mai 2017 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 1,16 je Aktie (Mio. EUR 4,6) weist ATOSS zum Ende des ersten Halbjahres neben einer exzellenten Bilanzqualität eine ansehnliche Finanzmittelausstattung von Mio. EUR 23,7 (Vj. Mio. EUR 18,1) aus.



Das anhaltend hohe Interesse der Kunden an ATOSS Lösungen - belegt durch die im abgelaufenen Halbjahr erzielten Auftragseingänge für Softwarelizenzen und den Softwareanteil aus fest kontrahierten Cloud Subskriptionen von Mio. EUR 6,4 (Vj. Mio. EUR 6,4) - zeigt die hervorragenden Zukunftsaussichten der Gesellschaft. Die neuen Rekordwerte sieht der Vorstand als Ansporn und geht für das laufende zweite Halbjahr und damit auch für das Geschäftsjahr 2017 von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung und des eingeschlagenen Wachstumspfades aus.



KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: HALBJAHRESVERGLEICH IN TEUR



01.01.2017 - Anteil am 01.01.2016 - Anteil am Veränderung 30.06.2017 Gesamtums 30.06.2016 Gesamtumsa 2017 zu 2016 atz tz



Umsatz 26.512 100% 23.929 100% 11% Software 15.755 59% 14.126 59% 12% Lizenzen 6.050 23% 5.214 22% 16% Wartung 9.705 37% 8.912 37% 9% Beratung 7.104 27% 6.656 28% 7% Hardware 1.938 7% 2.208 9% -12% Sonstiges 1.715 6% 939 4% 83%



EBITDA 7.009 26% 6.595 28% 6% EBIT 6.643 25% 6.247 26% 6% EBT 6.580 25% 6.489 27% 1% Nettoergebnis 4.376 17% 4.454 19% -2% Cash Flow 4.042 15% 4.862 20% -17% Liquidität 23.735 18.065 31% (1/2) EPS in Euro 1,10 1,12 -2% Mitarbeiter (3) 388 348 11% KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSVERGLEICH IN TEUR



Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16



Umsatz 13.521 12.991 13.003 12.612 12.233 Software 8.083 7.672 7.790 7.391 7.242 Lizenzen 3.174 2.876 3.134 2.858 2.747 Wartung 4.909 4.796 4.656 4.533 4.495 Beratung 3.469 3.635 3.528 3.195 3.355 Hardware 995 943 969 1.267 1.173 Sonstiges 974 741 716 759 463



EBITDA 3.518 3.491 3.974 3.708 3.225 EBIT 3.329 3.314 3.778 3.544 3.050 EBIT-Marge in % 25% 26% 29% 28% 25% EBT 3.210 3.370 3.670 3.518 3.149 Nettoergebnis 2.120 2.256 2.409 2.415 2.170 Cash Flow -873 4.915 83 7.301 608 Liquidität (1/2) 23.735 29.619 24.785 25.238 18.065 EPS in Euro 0,53 0,57 0,60 0,61 0,55 Mitarbeiter (3) 388 373 367 359 348 (1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 1,16 je Aktie am 04.05.2017 (TEUR 4.613) und Dividende von EUR 2,80 je Aktie am 27.04.2016 (TEUR 11.134) (3) zum Quartals-/Jahresende



Anstehende Termine: 11.08.2017 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 25.10.2017 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 27.-29.11.2017 ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum



Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Consulting, Software und Services für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder on Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität sowie State-of-the-Art- Technologie aus und bieten komplette Plattformunabhängigkeit. Das 1987 gegründete, börsennotierte Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund EUR 49,5 Mio. Euro. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 5.000 Kunden in über 40 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, Edeka, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Meyer Werft, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg oder W.L. Gore & Associates.



Weitere Informationen: www.atoss.com



