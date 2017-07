In der Nähe eines Armee-Stützpunkts sind bei einem Anschlag im Norden der Sinai-Halbinsel sieben Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder. Angaben zu den Tätern gibt es bislang nicht.

