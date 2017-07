FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 162,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,50 Prozent.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem das Ifo-Geschäftsklima in den Blick nehmen. Nachdem Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer in den Vormonaten von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt war, rechnen Bankvolkswirte aktuell mit einem leichten Rückgang. Ein Warnsignal für die auf Hochtouren laufende Wirtschaft wäre damit aber nicht verbunden./bgf/jkr/fbr

ISIN DE0009652644

