Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1665 US-Dollar, nachdem sie am Montag bis auf 1,1626 Dollar gefallen war. Damit bleibt der Euro in Reichweite seines fast zweijährigen Höchststandes. Zum Franken zeigt sich der Euro bei 1,1033 CHF ebenfalls wieder etwas höher als zum Wochenstart. Der US-Dollar bewegt sich hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...