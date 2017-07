REDAVIA, globaler Marktführer für kostengünstige Energie aus vermieteten Solarkraftwerken für Unternehmen und Gemeinden, hat den Startschuss für eine Solaranlage, bestehend aus acht Containereinheiten, gegeben. Die New Luika Goldmine von Shanta Gold wird ab sofort jetzt auch mit sauberem Strom des Münchner Unternehmens betrieben.

Neue Solaranlage von REDAVIA für Shanta Gold (Photo: Business Wire)

Bereits im Jahr 2014 wurde der erste Solarcontainer neben einem bestehenden Dieselkraftwerk von Shanta Gold aufgestellt und der Nutzen war offensichtlich: die Anlage generierte rund 100.000 kWh Energie pro Jahr, bei gleichzeitigen Dieseleinsparungen von 28.000 Litern und einer Reduzierung von 67 Tonnen CO2 für den gleichen Zeitraum.

Durch die Erweiterung des Grubenbetriebs nahm auch der Energiebedarf der Goldmine drastisch zu, sodass sich Shanta Gold wieder an REDAVIA wandte, um weitere sieben Container zu mieten und so die Solaranlage stark zu erweitern. Die nun insgesamt acht Solarcontainer haben eine Kapazität von 674 kWp, die jährlich mehr als 1 Mio kWh an Energie erzeugen, und dabei 219.000 Liter Kraftstoff und ca. 660 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

"REDAVIA versetzt uns in die Lage, unsere Ziele bezüglich Energieeffizienz, Kosten und CO2-Reduktion erreichen zu können," sagte Toby Bradbury, CEO bei Shanta Gold. "Seit Inbetriebnahme der ersten Solaranlage lagen die Vorteile auf der Hand, aber durch die nun stark erweiterte Solarfarm werden wir eine echte Vorbildrolle in unserer Branche einnehmen."

"Shanta Gold wollte nicht nur die Kosten genau im Blick behalten, sondern auch in wesentlichen Aspekten ihres operativen Geschäfts umweltfreundlicher werden," so Erwin Spolders, CEO bei REDAVIA. "Wir sind sehr stolz, dass wir Shanta bei der Erreichung ihrer finanziellen und Umweltziele helfen können."

Über Shanta Gold

Shanta Gold ist ein Gold produzierendes, entwickelndes und forschendes Unternehmen, das sich auf Ostafrika konzentriert hat. Es hat derzeit Erzvorkommen in den New Luika, Nkuluwisi und Singida Projekten in Tanzania, und hat weitere Schürfkonzessionen für eine Reihe an zusätzlichen Liegenschaften im Land. Shantas Flaggschiff ist die New Luika Goldmine, die im Jahre 2012 mit der Produktion begann und 2016 bereits 87.713 Unzen schürfte. Das Unternehmen ist an der Londoner AIM Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf www.Shantagold.com.

Über Redavia

REDAVIA ist ein Vermieter von Solaranlagen für Unternehmen und Gemeinden. Das REDAVIA System basiert auf einem vorkonfigurierten Container, der einen kompletten Satz von Hochleistungssolarmodulen und elektrischen Komponenten beinhaltet. Die Solaranlage lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Unternehmen und Gemeinden profitieren von kosteneffizienter und sauberer Energie, ohne dass Startkapital oder technische Kenntnisse nötig wären, und gleichzeitig reduzieren sie CO2-Emissionen und haben einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie auf www.redaviasolar.com.

