FMW-Redaktion

Heimische Dax-Investoren haben derzeit schlechte Laune angesichts des Dax-Verlaufs - anders dagegen Investoren aus dem Dollar-Raum! Wenn man bedenkt, dass der Euro in diesem Jahr fast 11% aufgewertet hat zum US-Dollar, kann ein Investor mit dem Rücksetzer des Dax bislang noch gut leben, aber für heimische Anleger ist das nun schon durchaus relevant, was hier an Kursverlusten zu verzeichnen ist!

Der Dax ist ja gewissermaßen in der Doppel-Zange: einmal die Taper-Drohung druch de EZB, dir Mario Draghi nicht entkräftet hat. Vor allem, dass Draghi sich nicht besonders besorgt zeigte über den Anstieg des Euro, hat die Gemeinschaftswährung weiter nach oben getrieben, und solange Draghi oder die EZB nicht plötzlich gegenteilige Signale gibt, steht die Gemeinschaftswährung weiter unter Aufwertungs-Druck. Und ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...