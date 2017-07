Boston - In den letzten zehn Jahren ist die Bilanzsumme der FED enorm gewachsen - auf heute fast 4,5 Billionen US-Dollar, berichten die Experten von MFS Investment Management.Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres dürfte sie wieder zu schrumpfen beginnen: Nach seiner Junisitzung habe der Offenmarktausschuss skizziert, wie sich die US-Notenbank von einem Teil der Wertpapiere in ihrer Bilanz trennen wolle. Nachdem die FED ihren Leitzins während der internationalen Finanzkrise bereits auf fast null Prozent gesenkt habe, habe sie für Billionen von US-Dollar US-Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities (MBS) erworben. Damit habe sie das Bankensystem mit Liquidität überschüttet. Zum Kauf der Anleihen habe sie Geld in der Hoffnung auf eine Stabilisierung der Wirtschaft und steigende Assetpreise gedruckt, um eine Deflation zu verhindern.

