Essen - Die vorläufigen Werte der Markit Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende und das Dienstleistungsgewerbe in verschiedenen Euroländern fielen per Saldo etwas schwächer aus, als es geschätzt worden war, so die Analysten der National-Bank AG.Dennoch befinde sich die Wirtschaft im Euroraum auf einem soliden Wachstumspfad. Das dürfte seine Bestätigung in der Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindikators am Vormittag finden, wobei dieser ähnlich wie die Markit Indikatoren etwas schwächer ausfallen dürfte als im Vormonat. Nichtsdestoweniger bleibe die Stimmung unter den deutschen Unternehmern ausgezeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...