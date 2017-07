Frankfurt - Im Juni zeigten die weltweiten Aktienmärkte ein gemischtes Bild, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).Während US-amerikanische und asiatische Aktien hätten zulegen können, hätten die europäischen Börsen Verluste hinnehmen müssen. Die Rentenmärkte hätten schwächer tendiert. Auf der Aktienseite seien Luxottica, Svenska Cellulosa, Essity und Whole Foods neu in das Portfolio aufgenommen worden. Des Weiteren hätten die Experten die Bestände in TJX und Ross Stores aufgestockt. Die Positionen in Biogen und Deutsche Euroshop seien hingegen veräußert worden.

