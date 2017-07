STATS, der weltweit führende Anbieter von Daten und Einsichten aus der Welt des Sports, hat ein innovatives neues Produkt mit dem Namen STATS Edge veröffentlicht. STATS Edge ist eine Such- und Analyseanwendung auf der Basis von künstlicher Intelligenz, mit der Fußballteams Videoclips sofort finden und komplexe Muster in einem Spiel schneller und genauer als je zuvor analysieren können. Durch die Nutzung von Analysen auf der Basis von künstlicher Intelligenz können Analysten sofort und effektiv die Stärken und Schwächen eines Teams analysieren und dabei unterschiedliche Aspekte eines Spiels berücksichtigen.

Vor dem Hintergrund der umfangreichen Geschichte von STATS bei der Erfassung und Analyse von Daten nutzt STATS Edge Daten aus Premier League, Championship, La Liga, Ligue de Football Professionnel, Serie A, Bundesliga, Qatar Stars League, Champions League und mehr. STATS Edge ist zunächst in fünf Sprachen verfügbar.

STATS Edge bringt Fußballdaten und Videos in einer benutzerfreundlichen und intuitiven Benutzeroberfläche zusammen, die in enger Partnerschaft mit englischen, französischen und spanischen Top-Clubs unter Anwendung einer Design-Thinking-Methodologie entwickelt wurde. Auf diese Weise kann jeder im Fußballclub, vom Spielanalysten bis zum Manager, Einsichten auf derselben Plattform analysieren, kommentieren und teilen.

"Es wird für die Clubs immer schwieriger, alle relevanten verfügbaren Datenpunkte zu verarbeiten und zu analysieren und die komplexen Informationen zu pünktlichen und genauen Einsichten zu destillieren", so Kenneth Fuchs, CEO von STATS. "Darüber hinaus sprechen herkömmliche Analysen nicht immer die visuelle Sprache von Spielern und Trainern. Wir haben Computervision und künstliche Intelligenz genutzt, um Teams neue Möglichkeiten in Bezug auf Kontext und Effizienz zu eröffnen, die bereits Videos für die Vorbereitung auf Spiele verwenden. Sie können so Zeit sparen, proprietäre Ergebnisse entwickeln und die nötigen Informationen erhalten, um optimale Entscheidungen zu treffen, zu teilen und nachzuverfolgen."

Die Suchmaschine von STATS Edge ermöglicht Managern und Analysten, Fußballsprache in einem Suchfeld zu verwenden, um in wenigen Sekunden über ganze Ligen oder Wettbewerbe hinweg relevante Videoclips zu finden, unabhängig von der Komplexität ihrer Abfragen. Sie können für die Suche eine Vielzahl von Spielmomenten und Spielweisen verknüpfen. So werden mehr als 1.000 Suchkombinationen möglich.

Die Fähigkeit, Spiele, Teams, Spielweisen, Spielzüge und mehr unter Verwendung natürlicher Sprache zu durchsuchen, stellt einen wesentlichen Schritt dar, was den Zugriff auf komplexe Nachverfolgungsdaten in einer einfachen Oberfläche angeht. Beispielweise können Benutzer mit STATS Edge schnell alle Gegenangriffe eines Teams, die zu Toren führten, die wesentlichen Momente eines Spielers (wie Schüsse oder Flanken in den letzten fünf Spielen) oder Pässe in eine benutzerdefinierte Zone auf dem Spielfeld suchen und abrufen. Diese Verwendung von Analysen hilft Clubs auch, den Wert eines Transferziels zu ermitteln, um eine vollständig informierte Entscheidung zu treffen, bevor in den Spieler investiert wird.

Nach der Identifizierung der Clips können über die proprietäre Exemplar Search-Funktion von STATS, die von dessen preisgekrönten Datenwissenschaftlern entwickelt wurde, sofort per Mausklick ähnliche Spielzüge gesucht und gefunden werden. Die Plattform liest mittels Algorithmen die Kombination von Spielern, Ballbahnen und Spielmomenten in den Clips, um die entsprechenden Exemplar Search-Ergebnisse abzurufen.

STATS Edge nutzt darüber hinaus künstliche Intelligenz, um interessante und intuitive analytische Funktionen bereitzustellen, beginnend bei Spielzügen und Ballwechseln. Durch die dynamische Festlegung einer Zone auf dem Spielfeld und anderer Variablen können Manager und Analyst sofort auf detaillierte Analysen und entsprechende Videos zugreifen.Beispielsweise können durch die Analyse der Spielzüge eines Gegners Zielzonen identifiziert und mit den gefährlichsten Spielern und deren Schuss- oder Toreffizienz verknüpft werden. Bei der Analyse von Ballwechseln können die zentralen beteiligten Spieler sowie ihre typischen Verhaltensweisen nach Gewinn oder Verlust des Balls analysiert werden.

Über STATS

STATS ist der weltweit führende Anbieter für Sportanalysen. Die weltweit innovativsten Teams, Ligen und Marken verlassen sich auf STATS, um Vorteile durch die Kombination von Sport und Technologie zu nutzen. STATS kombiniert die branchenweit schnellste und genaueste Datenplattform mit Videoanalysen, Sportinhalten und Sportrecherchen, Spielernachverfolgung (über STATS SportVU®) und einer Reihe anpassbarer digitaler Lösungen für Marken. Als Pionier auf dem Gebiet Livesportdaten beschleunigt STATS auch heute Innovationen in der Branche, um die Leistung der Teams und die Erfahrung der Fans zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.stats.com. Folgen Sie STATS auf Twitter @STATSInsightsUK.

