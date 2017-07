Turnaround KandidatDie Retail-Branche in den USA gehörte in den letzten Wochen und Monaten wahrlich nicht zu den großen Gewinnern und so befindet sich der gesamte Sektor mit dem ETF $XRT weiterhin in einer klaren Abwärtsbewegung. Auch J.C. Penney gehörte bislang zu den klaren Verlieren an der Wall Street. Doch allmählich bildet sich Kaufdruck und wir könnten es hier mit einer guten Turnaround Story zu tun haben. Mögliches Kursziel wäre das bisherige Jahreshoch.