Am deutschen Aktienmarkt steigt die Nervosität. Nach dem Bruch wichtiger charttechnischer Unterstützungen droht ein Rücksetzer bis zur 200-Tage-Linie. Auch von Seiten der Notenbanken und der Statistikbehörden könnte Ungemach über den DAX hereinbrechen. Am Vormittag (10:00 Uhr) wird der Ifo-Index veröffentlicht, am Nachmittag das US-Verbrauchervertrauen. Zudem beginnt heute das zweitägige Meeting der amrikanischen Notenbank.

